İskoçya maçı öncesinde Fas kaptanına şok haber… Hakimi’nin tecavüz davasında yargılanmasına destek

Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Versay Temyiz Mahkemesi’nin tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin kararı onaması üzerine yeni bir hukuki darbe aldı; böylece 2023 yılından beri süren dava devam ediyor.

Karar, Paris Saint-Germain'in sağ bek oyuncusunun 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla birlikte yer aldığı sırada geldi. Hakimi, grup aşamasının ikinci turunda İskoçya ile oynanacak maçta "Atlas Kaplanları"nı sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Hakimi, geçen Pazar sabahı erken saatlerde oynanan açılış maçında Fas milli takımıyla Brezilya'ya karşı berabere kalan maçta forma giymişti.

Temyiz Mahkemesi, Hakimi’nin talebini reddetti

Hakimi, geçtiğimiz Mayıs ayında Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşmaya bizzat katılmış ve Şubat ayında verilen, kendisini Hauts-de-Seine Bölge Ceza Mahkemesi'ne sevk eden soruşturma hakiminin kararının iptalini talep etmişti.

Ancak mahkeme heyeti savunmanın itirazlarını reddetti ve yargılamanın devam etmesine karar verdi. Fransız RMC kanalının aktardığına göre, bu kararın ardından Hakimi'nin önümüzdeki aylarda mahkemeye çıkması bekleniyor.

Kararın ardından avukatı Fanny Colan, soruşturmada müvekkilinin lehine olan birçok unsur bulunduğunu belirterek hayal kırıklığını dile getirdi ve şikayetçinin ifadesinde “çelişkiler” olduğunu vurguladı.

Dava 2023 yılına dayanıyor

Olaylar Şubat 2023'e dayanıyor. Bir genç kadın, "Instagram" platformu üzerinden tanıştıkları Hakimi'nin evini ziyaret ettikten sonra, Hakimi tarafından cinsel saldırıya uğradığını Fransız polisine bildirmişti.

Genç kadının ifadesine göre, buluşma, daha sonra evden ayrılmadan önce, rızası olmadan gerçekleştiğini söylediği cinsel eylemlere dönüştü.

Buna karşılık Hakimi, başından beri tüm suçlamaları reddetti ve yaşananların rızaya dayalı bir ilişki kapsamında gerçekleştiğini, kendisine yöneltilen suçlamaların “doğru olmadığını” vurguladı.

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Çelişkili iki anlatım

Futbolcunun savunması, şikayetçinin ifadesini sorgulamaya dayanıyor; davada kendisinin maddi olarak sömürülmeye çalışıldığına dair işaretler olduğunu öne sürüyor ve soruşturma sırasında sunulan mesajlara ve sohbetlere dayanıyor.

Buna karşılık, şikayetçi soruşturmacılar önünde ifadesinde ısrar etti ve bu hikayeyi uydurmak için hiçbir menfaati olmadığını, olayın kendisinden daha çok davaya eşlik eden medya ilgisinin boyutundan rahatsız olduğunu vurguladı.

Mbappé ifade verebilir

Duruşmada, en önemlisi Hakimi’nin yakın arkadaşı Kylian Mbappé olmak üzere bir dizi tanığın dinlenmesi bekleniyor.

Mbappé, soruşturma aşamasında iki kez ifade vermiş ve bu ifadelerde, olay gecesi Hakimi ile aralarında geçen konuşmalardan bahsetmişti. Mbappé, Faslı futbolcunun kendisine o sırada genç kadından herhangi bir reddedilme hissetmediğini söylediğini açıklamıştı.

Temyiz mahkemesinin kararıyla davanın mahkemeye sevk edilmesi kesinleştiğinden, davanın önümüzdeki aylarda ceza mahkemesinde nihai olarak karara bağlanması bekleniyor.