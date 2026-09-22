UEFA Uluslar Ligi, İskoçya'nın E Grubu'ndaki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile karşılaşmaya hazırlandığı yüksek önem taşıyan bir maçla geri dönüyor. Her iki taraf da grupta üstünlük sağlayacak momentumu yakalamayı hedefliyor; bu da bu uluslararası karşılaşmayı Avrupa genelindeki taraftarlar için kaçırılmaması gereken bir etkinlik haline getiriyor.

Bu ülkeler arasında geçmişte yaşanan kıyasıya maçlar göz önüne alındığında, stadyumdaki atmosferin Electric olması bekleniyor. Taraftarları, turnuva yükselmesi ve sıralama puanları kesin biçimde dengedeyken fiziksel, iki kaleye giden bir mücadele bekliyor.

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İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İskoçya - Kuzey Makedonya maçı Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak, başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya - Kuzey Makedonya biletleri nereden alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının resmi bilet dağıtımı, birincil genel satışlara erişim sağlayan ev sahibi futbol federasyonunun çevrim içi portalı üzerinden doğrudan yürütülüyor. Taraftarların, standart biletler tükenmeden önce resmi platformda erken kayıt yaptırarak yerini garantilemesi gerekiyor.

Birincil satış dönemi kapanırsa veya resmi platformda koltuklar tamamen dolarsa, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak adresiniz oluyor.

İskoçya - Kuzey Makedonya biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalında standart tek maç biletleri, stadyum bölüm seviyesi ve kategori seçimine bağlı olarak genel oturma seçenekleri için yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazar platformlarında ise, birincil standart bilet stoğu tükendiğinde giriş fiyatları koltuk başına yaklaşık 90 €'dan başlıyor.

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İskoçya - Kuzey Makedonya form durumu

İskoçya son beş maçının üçünü kazandı; bu süreçte iki yenilgi aldı ve hiç beraberlik yaşamadı. En son sonuçlarını Dünya Kupası'nda aldılar; burada Brezilya'ya 3-0 ve Fas'a 1-0 kaybettiler. Bu aksiliklerden önce Haiti'yi 1-0 mağlup ettiler ve Curacao karşısında 4-1'lik galibiyet elde ederek doğru günde hücum tehditlerini gösterdiler. Bu beş karşılaşmanın tamamında İskoçya altı gol attı ve beş gol yedi.

Kuzey Makedonya istikrar konusunda zorlandı; son beş maçının yalnızca birini kazanırken iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçları Türkiye'ye 4-0 yenilgiyle sonuçlandı ve ayrıca Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya da 4-0 kaybettiler. Kampanyanın önceki bölümünde Galler'e karşı alınan 7-1'lik yenilgi, bu serideki en ağır sonuçlarını temsil ediyor. Kuzey Makedonya bu beş maçta yalnızca bir gol attı ve kalesinde 15 gol gördü.

İskoçya - Kuzey Makedonya: Son karşılıklı maçlar

İki takım arasındaki son karşılaşma Eylül 2013'te oynandı ve İskoçya, Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya deplasmanında 2-1 kazandı. Kayda geçen son dört karşılıklı maça bakıldığında üstün tablo İskoçya'nın elinde; İskoçya'nın iki galibiyetine karşı Kuzey Makedonya'nın bir galibiyeti bulunuyor ve bir maç da berabere bitti. İskoçya'nın 2009'daki 2-0'lık iç saha galibiyeti, bu eşleşmedeki en net sonucu olmayı sürdürüyor.







