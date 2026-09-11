İskoçya'nın yeni teknik direktörü Sébastien Pocognoli, takımını 29 Eylül Salı günü İsviçre ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında Hampden Park'ta sahaya çıkarırken, ateşli Tartan Army taraftarlarını ilk kez iç sahada etkileme fırsatı yakalayacak. Maç biletlerinizi bugün alın.

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi kampanyasına üç gün önce deplasmanda başlayacak ve Ljubljana'da Slovenya ile karşılaşacak.

İskoçya'nın grubunda Slovenya ve İsviçre'nin yanı sıra Kuzey Makedonya da yer alıyor (B Ligi 1. Grup). Lig aşamasında bu üç rakiple de iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynayacaklar (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi bileti almayla ilgili şu anda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İskoçya-İsviçre maçı, 29 Eylül Salı günü Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 19.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri yalnızca Scottish FA Ticket Shop üzerinden çevrim içi olarak satılıyor. Biletler ilk kez şubat ayının sonunda satışa çıktı.

Scotland Supporters Club (SSC) üyeleri, genel satıştan önce bilet satın alma fırsatı elde etti ve ayrıca gelecek maçlar için daha uygun fiyatlı seçeneklerden yararlandı.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Hampden Park'taki İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri, Scotland Supporters Club yetişkin üyeleri için Doğu ve Batı tribünlerinde £35, Kuzey ve Güney tribünlerinde £40 arasında değişiyordu. Genel satışta ise fiyatlar £40-45 bandındaydı. Ancak Scottish FA üzerinden standart genel satış kontenjanı hızla tükendi.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Hampden Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Glasgow'daki Hampden Park, geniş çevrelerce "İskoç futbolunun evi" olarak kabul ediliyor. 1903'te açılan bu efsanevi stat, İskoçya Milli Futbol Takımı'nın kalıcı mücadele sahnesi olarak hizmet veriyor ve nesiller boyunca dünyanın en tarihi spor mekânlarından biri olarak mirasını pekiştiriyor. Mevcut stat UEFA'nın dördüncü kategori derecesine sahip ve kapasitesi 51.866.

Modern, tamamı koltuklu stat güvenlik yasaları nedeniyle Hampden Park, muhtemelen bir daha kırılamayacak birkaç Avrupa seyirci rekorunu elinde tutuyor:

Tüm zamanların Avrupa milli maç rekoru : İskoçya-İngiltere (1937) - 149.415

Tüm zamanların Avrupa kulüp maçı rekoru : Celtic-Aberdeen (1937 İskoçya Kupası Finali) - 146.433

UEFA organizasyonu maç rekoru : Celtic-Leeds United (1937 Avrupa Kupası yarı finali) - 136.505

Hampden Park'taki unutulmaz anlar:

1960 Avrupa Kupası Finali : Geniş kesimlerce oynanmış en büyük futbol maçı olarak görülüyor. Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 7-3 yendi; maçta Ferenc Puskás dört gol atarken Alfredo Di Stéfano hat-trick yaptı.

Zidane'ın olağanüstü volesi (2002) : 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Zinedine Zidane, sol ayağıyla üst köşeye giden ikonik ve yerçekimine meydan okuyan bir vole attı ve Real Madrid'in Bayer Leverkusen karşısında 2-1 kazanmasını sağladı.

Dev konserler : Stat, Sir Paul McCartney (1910'da meşhur şekilde 'Mull of Kintyre'ı seslendirmişti), The Rolling Stones ve Beyoncé ile Take That gibi pop devleri dahil olmak üzere efsanevi müzik isimlerine ev sahipliği yaptı.

'Scotch Professors': İskoç oyuncuların devrim niteliğindeki, kısa paslara dayalı ve takım odaklı oyunu geliştirdiği yer, ilk Hampden Park'ın çimiydi. Bundan önce futbol daha çok bireysel driplingler ve rugby tarzı sert müdahalelerle şekillenen kaotik bir oyundu. Özünde modern futbolu dünyaya ihraç ettiler.

Oraya nasıl gidilir?

Hampden Park'a ulaşmanın en kolay ve en güvenilir yolu toplu taşımadır. Stat yoğun bir yerleşim bölgesinde bulunduğu için, büyük etkinlik veya maç günlerinde yakın çevrede araç kullanımı ve park etme ciddi şekilde kısıtlanır; bu nedenle tavsiye edilmez.

Trenle: Kalabalığı aşmanın en hızlı yolu trendir. Glasgow Central istasyonundan stat bölgesine doğrudan giden bir ScotRail seferine binebilirsiniz.

Mount Florida İstasyonu: En yakın durak burasıdır. Tren yolculuğu yaklaşık 10 ila 17 dakika sürer, ardından stada 5 dakikalık yürüyüş vardır.

King's Park İstasyonu: Bu da çok iyi bir diğer seçenektir. Trenle yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer, ardından 5 dakikalık yürüyüş yapılır.

Otobüsle: First Glasgow'nun birkaç yerel otobüs hattı, Glasgow şehir merkezi ile stat bölgesi arasında düzenli olarak çalışır. Yolculuk genellikle yaklaşık 15-30 dakika sürer.

75 numaralı otobüs: Bu otobüse şehir merkezine yakın bir noktadan, örneğin Gallery of Modern Art civarından binebilir ve stat girişinin hemen yanındaki Aikenhead Road'da inebilirsiniz.

Diğer hatlar: 5, 6, 7, 7A, 31, 34 ve 90 numaralı otobüsler de stadın çok yakınından geçer. Canlı saatler ve güzergâhları First Bus internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya-İsviçre: Son form durumu

FIFA sıralaması: İskoçya (#36) - İsviçre (#14)

İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinden bu yana ilk kez sahaya dönüyor. Haiti karşısında alınan 1-0'lık açılış galibiyetine rağmen Fas'a (0-1) ve Brezilya'ya (0-3) karşı üst üste gelen yenilgiler, turnuvaya veda etmelerine neden oldu.

Bununla birlikte İskoçya'nın son dönemde iç sahadaki resmi maçlarda etkileyici bir karnesi var. 2025'in son bölümünde Hampden Park'ta Yunanistan, Belarus ve Danimarka karşısında art arda galibiyetler aldılar.

İsviçre, yaz aylarında 72 yılın en iyi Dünya Kupası performansını sergileyip çeyrek finale yükselmesinin moraliyle sahaya çıkacak. Ayrıca 2025 yılı boyunca hiç yenilmediklerini de not etmek gerekir.

İskoçya-İsviçre: Son karşılaşmaların bilançosu

İskoçya, İsviçre karşısındaki tüm zamanlardaki ikili rekabette 8 galibiyetle önde bulunuyor; İsviçre'nin 5 galibiyeti ve 4 beraberliği var. Daha önce oynanan toplam 17 maçta İskoçya 27, İsviçre ise 25 gol attı.

Takımlar arasındaki son maç Haziran 2024'te, UEFA Euro 2024 grup aşamasında oynandı. Almanya'nın Köln kentindeki heyecan dolu karşılaşma 1-1 sona erdi. İskoçya adına ilk golü Scott McTominay atarken, İsviçre'de Xherdan Shaqiri muhteşem falsolu bir vuruşla yanıt verdi.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Kuzey Makedonya MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 İskoçya SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovenya SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 İsviçre SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



