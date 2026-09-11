İskoçya - İsviçre biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İskoçya'nın yeni patronu Sébastien Pocognoli, 29 Eylül Salı günü UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile oynanacak maçta takımını Hampden Park'ta sahaya çıkarırken, tutkulu Tartan Army taraftarlarını ilk kez iç sahada etkileme fırsatı bulacak. Maç biletlerinizi bugün alın.

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi kampanyasına üç gün önce deplasmanda başlayacak ve Ljubljana'da Slovenya ile karşılaşacak.

İskoçya'nın grubunda Slovenya ve İsviçre'nin yanı sıra Kuzey Makedonya da yer alıyor (B Ligi 1. Grup). Lig aşamasında bu üç rakiple de iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynayacaklar (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Buna ek olarak, her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, İskoçya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil bilmeniz gereken her şeyi derledi.

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İskoçya - İsviçre maçı, 29 Eylül Salı günü Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak ve planlanan başlama saati 19.45 (BST).

UEFA Nations League B - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler yalnızca Scottish FA Ticket Shop üzerinden çevrim içi olarak satılıyor. Biletler ilk kez şubat ayının sonunda satışa çıktı.

Scotland Supporters Club (SSC) üyelerine, genel satıştan önce bilet satın alma fırsatı verildi ve ayrıca gelecekteki maçlar için daha ucuz seçenekler sunuldu.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından destekleniyor ve alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven veriyor.

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Hampden Park'taki İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, Scotland Supporters Club yetişkin üyeleri için Doğu ve Batı tribünlerinde 35 £, Kuzey ve Güney tribünlerinde 40 £'dan başlıyordu (genel satışta ise 40-45 £). Ancak Scottish FA üzerinden standart genel satış kontenjanı hızla tükendi.

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik içinse StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Hampden Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Glasgow'daki Hampden Park, geniş kesimlerce "İskoç futbolunun evi" olarak kabul ediliyor. 1903'te açılan bu efsanevi stat, İskoçya Milli Futbol Takımı'nın kalıcı sahnesi olarak hizmet veriyor ve nesiller boyunca dünyanın en tarihi spor mekânlarından biri olarak mirasını pekiştirdi. Mevcut stat, UEFA kategori dört derecesine sahip ve 51.866 kapasitelidir.

Modern tamamı koltuklu stadyum güvenliği yasaları nedeniyle Hampden Park, muhtemelen bir daha kırılamayacak birkaç Avrupa seyirci rekorunu elinde bulunduruyor:

Tüm zamanların Avrupa milli maç rekoru : İskoçya - İngiltere (1937) - 149.415

Tüm zamanların Avrupa kulüp maçı rekoru : Celtic - Aberdeen (1937 İskoçya Kupası Finali) - 146.433

UEFA organizasyonu maç rekoru : Celtic - Leeds United (1937 Avrupa Kupası yarı finali) - 136.505

Hampden Park'taki unutulmaz anlar:

1960 Avrupa Kupası Finali : Geniş kesimlerce şimdiye kadar oynanmış en büyük futbol maçı olarak görülür. Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 7-3 yendi; maçta Ferenc Puskás dört gol atarken Alfredo Di Stéfano hat-trick yaptı.

Zidane'ın muhteşem vole vuruşu (2002) : 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Zinedine Zidane, sol ayağıyla üst köşeye gönderdiği ikonik ve yerçekimine meydan okuyan voleyle Bayer Leverkusen karşısında Real Madrid'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Dev konserler : Bu mekân, Sir Paul McCartney (1910'da meşhur "Mull of Kintyre" performansını sergileyen), The Rolling Stones ve Beyoncé ile Take That gibi pop devleri dahil efsanevi müzik isimlerine ev sahipliği yaptı.

'Scotch Professors': İskoç oyuncuların devrim niteliğindeki kısa paslı, takım odaklı oyunu geliştirdiği yer ilk Hampden Park'ın çimiydi. Bundan önce futbol çoğunlukla bireysel driplingler ve ragbi tarzı tekmelerle oynanan kaotik bir oyundu. Esasen modern futbolu dünyaya onlar ihraç etti.

Oraya nasıl gidilir

Hampden Park'a ulaşmanın en kolay ve en güvenilir yolu toplu taşımadır. Stat yoğun bir yerleşim bölgesinde bulunduğu için büyük etkinlik veya maç günlerinde araç kullanımı ve yakına park etmek ciddi şekilde kısıtlanır ve tavsiye edilmez.

Trenle: Kalabalığı aşmanın en hızlı yolu trene binmektir. Glasgow Central istasyonundan doğrudan stat bölgesine giden bir ScotRail seferine binebilirsiniz.

Mount Florida İstasyonu: En yakın durak burasıdır. Tren yolculuğu yaklaşık 10 ila 17 dakika sürer, ardından stada 5 dakikalık bir yürüyüş gerekir.

King's Park İstasyonu: Bu da bir diğer harika seçenektir. Trenle yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer, ardından 5 dakikalık bir yürüyüş vardır.

Otobüsle: Birkaç yerel First Glasgow otobüs hattı, Glasgow şehir merkezi ile stat bölgesi arasında düzenli olarak çalışır. Yolculuk genellikle yaklaşık 15-30 dakika sürer.

75 numaralı otobüs: Bu otobüse şehir merkezi yakınından (örneğin Gallery of Modern Art civarı) binebilir ve sizi doğrudan stat girişinin hemen yanındaki Aikenhead Road'da indirir.

Diğer hatlar: 5, 6, 7, 7A, 31, 34 ve 90 numaralı otobüsler de stadın çok yakınından geçer. Canlı sefer saatlerini ve güzergâhları First Bus internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya - İsviçre: Son durum

FIFA sıralaması: İskoçya (#36) - İsviçre (#14)

İskoçya, FIFA Dünya Kupası 2026 grup aşamasında elenmesinden bu yana ilk kez sahalara dönüyor. Haiti karşısında alınan 1-0'lık açılış galibiyetine rağmen, Fas (0-1) ve Brezilya (0-3) karşısında üst üste gelen yenilgiler turnuvaya veda etmelerine neden oldu.

Ancak İskoçya'nın son dönemde iç sahadaki resmi maçlarda etkileyici bir karnesi var. 2025'in son bölümünde Hampden Park'ta Yunanistan, Belarus ve Danimarka'ya karşı arka arkaya galibiyetler aldılar.

İsviçre ise yaz aylarında 72 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki en iyi performansını sergileyip çeyrek finale yükselmiş olmanın moraliyle gelecek. Ayrıca 2025 yılının tamamını yenilgisiz geçirdiklerini de not etmek gerekir.

İskoçya - İsviçre: Son karşılaşmalar

İskoçya, İsviçre karşısındaki tüm zamanlardaki rekabette 8 galibiyetle önde bulunuyor; İsviçre'nin 5 galibiyeti ve 4 beraberliği var. Taraflar arasında daha önce oynanan 17 maçın tamamında İskoçya 27, İsviçre ise 25 gol attı.

Takımlar arasındaki son maç Haziran 2024'te, UEFA Euro 2024 grup aşamasında oynandı. Almanya'nın Köln kentindeki heyecan dolu mücadele 1-1 berabere bitti. İskoçya adına ilk golü Scott McTominay attı, ancak İsviçre'de Xherdan Shaqiri müthiş bir falsolu vuruşla karşılık verdi.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Kuzey Makedonya MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 İskoçya SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovenya SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 İsviçre SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



