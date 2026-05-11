FIFA Dünya Kupası bu yaz başlarken, İskoçya ve Fas 19 Haziran 2026'da Foxborough'daki efsanevi Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Büyük heyecanla beklenen bu karşılaşmada İskoçya, dünyanın en heyecan verici milli takımlarından birine karşı futbolun en büyük sahnesine geri dönecek.

Fas, 2022'de yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atmış ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.

GOAL, nereden satın alabileceğiniz ve ortalama fiyatlar dahil olmak üzere İskoçya - Fas maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda İskoçya - Fas maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 19 Haziran 2026 - 18:00 ET İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet

İskoçya'nın Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 19 Haziran 2026 İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 24 Haziran 2026 İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Bilet

Fas'ın Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet 19 Haziran 2026 İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 24 Haziran 2026 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

İskoçya - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir.

Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Seyahat edecek taraftarlar ayrıca turnuva başlamadan çok önce Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika için vize ve seyahat gerekliliklerini teyit etmelidir.

İskoçya - Fas Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları resmi olarak ABD doları cinsinden belirtilmiştir, ancak yeniden satış fiyatları talep, takım performansları ve koltuk konumuna göre dalgalanmaya devam etmektedir.

İskoçya - Fas maçı için mevcut en ucuz ikinci el biletlerin, üst kat koltuklar için şu anda yaklaşık 120-180 ABD doları civarında olması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 450 $ 700 $ - 1.400 1.800 $ - 6.730 Kategori 2 180 $ - 320 $ 500 $ - 950 $ 1.200 $ - 4.500 Kategori 3 120 $ - 220 $ 250 $ - 600 $ 700 $ - 2.950 $ Kategori 4 60 $ - 140 180 $ - 400 $ 450 $ - 2.100

En ucuz İskoçya - Fas biletlerini arayan taraftarlar, fiyatların genellikle stok durumuna ve piyasa talebine göre değiştiği için yeniden satış platformlarını düzenli olarak takip etmelidir.

Gilette Stadyumu'nda İskoçya - Fas maçından ne beklemeli?

Gillette Stadyumu, Dünya Kupası için seçilen en önemli mekanlardan biridir.

NFL'nin New England Patriots ve MLS takımı New England Revolution'ın ev sahipliği yaptığı stadyum, mükemmel görüş açısı, modern konuk ağırlama alanları ve 65.000'den fazla taraftar kapasitesi sunmaktadır.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, Massachusetts'teki sıcak yaz havasına ve Boston metropol bölgesindeki yoğun kalabalığa hazırlıklı olmalıdır.

Toplu taşıma seçenekleri mevcut olacak, ancak stadyuma arabayla gitmeyi planlayanlar için park kartlarının çok önceden rezerve edilmesi gerekiyor.