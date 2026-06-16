İskoçya - Fas maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Gillette Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, İskoçya ve Fas 19 Haziran Cuma günü Foxborough’daki efsanevi Gillette Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da Dünya Kupası'na yaptıkları sağlam başlangıçların üzerine bir adım daha atmak istiyor. Fas, favori gösterilen Brezilya'yı zorlayarak hayati bir puan alırken, İskoçya ise 1990'da Boston'da Haiti'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmişti.

GOAL, İskoçya-Fas maçı biletlerini nasıl temin edeceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatların ne kadar olacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

İskoçya - Fas maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 19 Haziran Cuma (18:00 ET) İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet

İskoçya'nın Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Haiti - İskoçya (0-1) Gillette Stadyumu, Foxborough Yok 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Biletler 24 Haziran Çarşamba İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Biletler

Fas'ın Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas (1-1) MetLife Stadyumu, East Rutherford Yok 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Biletler 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

İskoçya - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Seyahat edecek taraftarlar, turnuva başlamadan çok önce Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika için vize ve seyahat gerekliliklerini de teyit etmelidir.

İskoçya - Fas Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 450 $ 700 $ - 1.400 $ 1.800 $ - 6.730 $ Kategori 2 180 $ - 320 $ 500 $ - 950 $ 1.200 $ - 4.500 $ Kategori 3 120 $ - 220 $ 250 $ - 600 $ 700 $ - 2.950 $ Kategori 4 60 $ - 140 $ 180 $ - 400 $ 450 $ - 2.100 $

Not: İskoçya - Fas maçının en ucuz biletlerini arayan taraftarlar, fiyatların genellikle biletlerin mevcudiyetine ve piyasa talebine göre değiştiği için yeniden satış platformlarını düzenli olarak takip etmelidir.

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Gillette Stadyumu, Dünya Kupası için seçilen en önemli stadyumlardan biridir.

NFL'nin New England Patriots ve MLS takımı New England Revolution'ın ev sahipliği yaptığı stadyum, mükemmel görüş açısı, modern konuk ağırlama alanları ve 65.000'den fazla taraftar kapasitesine sahiptir.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, Massachusetts’teki sıcak yaz havasına ve Boston metropol bölgesindeki yoğun kalabalığa hazırlıklı olmalıdır.

Toplu taşıma seçenekleri mevcut olacak, ancak stadyuma arabayla gelmeyi planlayanların otopark kartlarını çok önceden rezerve etmeleri gerekiyor.