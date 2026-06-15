İskoçya - Fas 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya - Fas maçı 19 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 GMT ve 18:00 EST'de başlayacak.

Getty Images

İskoçya - Fas: Maçın arka planı

Her iki ülke de son derece rekabetçi C Grubu'ndan çıkmayı hedeflediği için, yaklaşan bu karşılaşma büyük önem taşıyor. İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yenerek tarihi bir 1-1 beraberliği elde ettiği ve Fas'ın Güney Amerika devi Brezilya'ya karşı dirençli bir mücadele vererek bir puan kazandığı rüya gibi bir açılış gününün ardından, Boston Stadyumu'ndaki hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve o zorlu açılış maçlarından sonra hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turlarındaki hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Doğu Kıyısı'na doğru yola çıkıyor.

İskoçya'nın uzun süredir görevde olan teknik direktörü Steve Clarke, turnuvada arka arkaya galibiyetler elde etmek isteyen takımını bir an önce oturtmak zorunda. Kaptan Andy Robertson ve orta sahanın lokomotifi Scott McTominay'ın liderlik ettiği son derece istikrarlı ve tecrübeli çekirdek kadrosuna güvenerek, takımı yeniden ayarlayacak, orta sahayı domine edecek ve rakip savunmayı yormak için gerekli olan akıcı ve disiplinli geçişleri sağlayacak. Karşılarında ise Mohamed Ouahbi'nin yönettiği, yapısal olarak dirençli bir Fas takımı duruyor. East Rutherford'da Brezilya'yı zorlayarak turnuvadaki inatçılıklarını kanıtlamış olan Atlas Aslanları, üst düzey disiplin gerektiren durumlarda parlayan, sarsılmaz bir savunma planına ve tehlikeli bir kontra atak gücüne sahip.

Muhteşem Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadyumu) oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı bir satranç maçı olacak. Her iki taraf da orta sahada savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve son üçte bir sahadaki hassasiyet belirleyici unsurlar olacak. İskoçya bu maçı, grubun zirvesindeki konumunu pekiştirmek ve 32 turuna erken bir bilet almak için ideal bir fırsat olarak görecek, Fas ise sahaya, üst düzey teknik geçiş oyunlarını silah olarak kullanmak ve İskoçya'nın yapısal hatalarını cezalandırmak için hevesli bir şekilde çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, C Grubu'ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı domine edecek.

Daha fazla bilgi: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Haiti 0-1 İskoçya

Steve Clarke'ın takımı, 28 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'na tarihi bir dönüş yaptı ve biletleri tükenen Boston Stadyumu'nda Haiti'yi 1-0 yenerek zorlu ve çekişmeli bir galibiyet elde etti. İskoçlar, büyük bir deplasman desteğinden güç alarak maçın başlarında sahayı domine etti ve 27. dakikada Aston Villa kaptanı John McGinn'in hafif bir defleksiyonun da yardımıyla attığı dinamik golle skoru açtı. Ancak İskoçya, top hakimiyetine rağmen maçı rahat bir şekilde bitiremedi ve bu da gergin ve heyecanlı bir ikinci yarıya yol açtı. İskoçlar, C Grubu'nun zirvesine çıkmak ve çok önemli 3 puanı garantilemek için maçın sonlarında Haiti'nin baskısına karşı dişini sıkarak direnmek zorunda kaldı.

Getty Images

Brezilya 1-1 Fas

Atlas Aslanları, East Rutherford'da Güney Amerika'nın güçlü takımı Brezilya ile oynadıkları açılış maçında muazzam bir taktik disiplini ve savunma organizasyonu sergileyerek 1-1'lik çarpıcı bir beraberlik elde etti. Fas, 20. dakikada Ismael Saibari'nin muhteşem bir hareketle takımını öne geçirmesiyle ilk golü attı ve turnuvanın devlerini şok etti. Vinícius Júnior, sadece on bir dakika sonra Brezilya için skoru eşitlemeyi başarsa da, Mohamed Ouahbi'nin adamları yoğun baskı altında pes etmedi. Kaleci Yassine Bounou'nun muhteşem performansı ve sıkı bir iletişim ağıyla desteklenen Fas, düşük blokunu rahatlıkla koruyarak tarihi bir puan ve bir sonraki maçına girerken inanılmaz bir psikolojik avantaj elde etti.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

İskoçya (Steve Clarke): Klinik vuruşlar ve savunma odaklılık

Steve Clarke, Boston'da Haiti'ye karşı hayati bir 1-0 galibiyet elde eden son derece yapılandırılmış ve disiplinli savunma sistemini değiştirmesi gerekmiyor, ancak maçı belirsizliğe sürükleyen klinik uygulama eksikliğini gidermesi gerekiyor. Sahada üstünlük kurup John McGinn'in golüyle erken öne geçmesine rağmen İskoçya, maçı bitiremedi ve bu da yoğun Haiti baskısını absorbe etmek zorunda kaldıkları gergin bir ikinci yarıya yol açtı.

Fas'ın inanılmaz derecede organize ve teknik açıdan yetenekli savunma bloğu karşısında, orta alanlar sıkı bir şekilde korunacaktır. Clarke'ın yapacağı temel ayarlamalar muhtemelen geçiş hızını ve dikey hızı en üst düzeye çıkarmaya odaklanacaktır. İskoçlar, Scott McTominay ve Billy Gilmour'un yavaş yan pas döngülerine hapsolmasına izin vermek yerine, oyunu hızla değiştirerek Andy Robertson ve Aaron Hickey'in üst üste koşularını serbest bırakmaya çalışmalıdır. Saha genişliğini artırmak, Lawrence Shankland veya Ché Adams için yüksek değerli orta fırsatları yaratmak açısından kritik öneme sahip ve İskoçya'nın düşük isabet oranına sahip merkezi uzun şutların tekrarlanan bombardımanından kaçınmasına yardımcı olacak.

Fas (Mohamed Ouahbi): Geçiş hızı ve orta saha kontrolü

Mohamed Ouahbi'nin disiplinli taktik çerçevesi, East Rutherford'daki tarihi 1-1 beraberlikte Brezilya'nın süperstar hücumunu etkisiz hale getirmede oldukça etkiliydi, ancak 2. maç günü geçiş felsefesinde keskin bir ayarlama gerektiriyor. Fas'ın kompakt orta-alt bloğu, Brezilya'nın açık oyun seçeneklerini başarıyla sınırlasa da, İskoçya'nın fiziksel hava tehdidine karşı 90 dakika boyunca pasif bir şekilde derinlerde kalmak tehlikeli olabilir.

Savaşta sertleşmiş İskoç orta sahasına karşı, orta sahada statik bir oyun sorunlara yol açacaktır. Ouahbi'nin taktiksel ayarlaması, parlak genç orta saha ikilisi Neil El Aynaoui ve Ayyoub Bouaddi'ye odaklanmalıdır; bu ikili, koşan oyuncuları agresif bir şekilde takip etmeli ve İskoçya'nın derin pas oyununu, konsolide olmadan önce bozmalıdır. Ayrıca, Fas topu kazandığında geçişin anında olması gerekir. Atlas Aslanları, tamamen yavaş oyun kurma şemalarına güvenmek yerine, Azzedine Ounahi ve Samir El Mourabet'in hızını ve üstün vizyonunu hızla ortaya çıkararak İskoçya'nın ilerleyen beklerinin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmelidir.

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

İskoçya takım haberleri

Steve Clarke’ın Boston deplasmanına giderken önündeki en büyük zorluk, yoğun ve çekişmeli geçen açılış galibiyetinin ardından oyuncularının fiziksel zindeliğini korumak ve ayaklarını yere sağlam basmalarını sağlamak. İskoçlar için şanslı olan ise, bu fiziksel mücadelenin ardından ciddi bir sakatlık sorunu yaşamamış olmaları; bu da Clarke’a kadrosundan seçebileceği tam kadro bir kadro bırakıyor.

Getty Images

Kaptan Andy Robertson bir kez daha sol bek pozisyonunda takımı yönetecek, orta sahanın motoru Scott McTominay ise sahada orta sahayı idare edecek. Asıl ilgi çekici nokta ise son üçte birde yatıyor; Clarke, açılış maçında topu kaybettiklerinde inanılmaz derecede sıkı çalışan forvet hattına taze enerji katmak için kadroda küçük bir rotasyon yapmayı düşünebilir. John McGinn, Haiti'ye karşı galibiyet golünü attığı için ilk 11'de yer alacağı kesin olsa da, Ché Adams ve Lewis Morgan gibi dinamik hücum oyuncuları, Lawrence Shankland'ın yanında ilk 11'de yer almak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Fas takım haberleri

Mohamed Ouahbi, takımını İskoçya maçına hazırlarken çok daha karmaşık bir fiziksel ve kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Atlas Aslanları ile ilgili en büyük konu, East Rutherford'da Brezilya ile oynadıkları zorlu ve yüksek tempolu 1-1 berabere kalan maçın yarattığı büyük fiziksel yorgunluğu yönetmek. Bu maçta, tarihi bir puanı garantilemek için birçok oyuncu sınırlarının sonuna kadar zorlanmıştı.

Tıbbi ekip, Brezilya karşısında savunmayı korumak için çok fazla yük üstlenen ve bu nedenle hafif bir sakatlık geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın durumunu izlemek için gece gündüz çalışıyor. Defans tarafında, stoper Nayef Aguerd ve yıldız sağ bek Achraf Hakimi, yoğun geçen 90 dakikayı sakatlık yaşamadan atlattı ve İskoçya'nın fiziksel hava tehdidine karşı sıkı bir iletişim kurması gereken kompakt bir savunma hattını yönetmede kesinlikle hayati öneme sahip olacaklar. Son üçte birde, Amir El Mourabet gibi genç ve yaratıcı oyuncular, Fas'a geçişlerde daha keskin bir kontra atak avantajı sağlamak için ilk 11'de yer almak için bastırıyor.

İskoçya - Fas maçının kilit eşleşmeleri

John McGinn - Nayef Aguerd

Haiti'ye karşı maçı kazandıran golü atan John McGinn, Steve Clarke'ın takımının duygusal ve taktiksel kalbi olmaya devam ediyor. İskoçya'nın sistemi, McGinn'in orta sahadan ceza sahasına geç ve güçlü üçüncü adam koşuları yapma yeteneğine büyük ölçüde dayanıyor. McGinn, alt vücut gücünü kullanarak topu koruyor, savunmacıları pozisyonlarından uzaklaştırıyor ve Lawrence Shankland ile bağlantı kuruyor. Son derece organize bir Afrika savunma hattını aşmak için McGinn'in orta sahaya girmenin bir yolunu bulması ve Fas'ın savunma simetrisini bozması gerekecek.

Onu durdurma görevi, Fas'ın alçak-orta bloğunun savunma dayanağı olan stoper Nayef Aguerd'e düşüyor. Fas, East Rutherford'da Brezilya'nın süperstar hücumunu boşa çıkarmak için dünya standartlarında bir direnç sergilemiş olsa da, Aguerd ve stoper arkadaşları Boston'da tamamen farklı bir sınava girecek. Aguerd, hızlı ve karmaşık kanat oyunlarını takip etmek yerine, İskoçya'nın fiziksel hava topları ve sürekli ikinci top vuruşlarına karşı ceza sahasını tam bir otoriteyle yönetmek zorunda. İskoç oyuncunun ceza sahası kenarından şutunu çekmeden önce, McGinn'in alametifarikası olan geç koşularını engellemek için kusursuz bir pozisyon almalı.

Scott McTominay - Azzedine Ounahi

İskoç orta sahanın mutlak lokomotifi olan Scott McTominay, açılış maçında fiziksel tempoyu tamamen kontrol altına alarak, geçişleri yönlendirdi ve rakibin oyun akışını kesti. Fas karşısında ise, orta sahadaki kalabalıklaşmayı aşmak için hızlı dikey paslar verirken, ilerleyen kanat beklerine yapısal destek sağlamak onun birincil hedefi olacak. McTominay’e orta sahayı sabitlemek için zaman ve alan tanınırsa, maçın hızını net bir şekilde belirleyecek ve Fas’ı kendi yarı sahasının derinliklerine hapsedecektir.

Bu ritmi bozmak isteyen isim ise Fas orta sahasının yaratıcı ve teknik yetenekli ustası Azzedine Ounahi. Ounahi, Brezilya karşısında Atlas Aslanları'nı savunmadan atağa geçirmede önemli bir rol oynadı ve sıkı markajdan kurtulmak için üst düzey pres direnci ve vizyonunu kullandı. Bu eşleşme, Fas'ın İskoçya'ya zarar verebileceği en gerçekçi yol; Ounahi, orta sahada McTominay'ın fiziksel presini aşabilirse, Fas'ın kanat oyuncularının müthiş hızını hızla ortaya çıkararak, geçiş halindeki İskoç savunma hattını açığa çıkarabilir.

Getty Images

C Grubu'ndaki sıralama nasıl görünüyor?

İlk tur maçları tamamlandıktan sonra, Boston'da oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, C Grubu için en önemli dönüm noktası olacak. İskoçya, Haiti'ye karşı hayati öneme sahip 1-0'lık galibiyetini zorlu bir mücadelenin ardından elde ederek şu anda 3 puanla (+1 gol farkı) sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Öte yandan Fas, Brezilya'ya karşı dirençli bir 1-1 beraberlik elde ettikten sonra, zorlu bir mücadelenin ardından kazandığı tek puanla (0 gol farkı) hemen arkalarında yer alıyor.

Bu iki takımın karşı karşıya gelmesi nedeniyle, eleme turlarına kalma ihtimalleri maçın son düdüğüne bağlı olarak büyük ölçüde değişecek.

İskoçya kazanırsa

İkinci galibiyet, Steve Clarke'ın takımını 6 puana taşıyacak ve İskoçya'nın bir maç kala matematiksel olarak 32 turuna yükselmesini garantileyecektir. Brezilya-Haiti maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet İskoçların C Grubu'nda tek başına zirveyi ele geçirmesini sağlayabilir. En önemlisi, bu durum onlara Brezilya ile oynayacakları son maçta kilit oyuncularını dinlendirme lüksünü verirken, Fas'ı bir puanda bırakarak hayatta kalmak için Haiti ile oynayacağı son maçta yüksek baskı altında kalmasına ve kazanması zorunlu bir maça çıkmasına neden olacaktır.

Fas kazanırsa

Atlas Aslanları üç puanı alırsa, İskoçya'yı geçerek dört puana ulaşacak ve C Grubu'nu kazanma yolunda en avantajlı konuma geçecek. Bir galibiyet, Fas'ın son maç gününde Haiti'ye karşı bir beraberlikle ilk iki sırayı garantilemesi ve otomatik olarak eleme turuna kalması anlamına gelecektir. Tersine, bu senaryo İskoçya'yı üç puanda donduracak, eleme turuna kalma umutlarını canlı tutacak, ancak çaresiz bir Brezilya takımıyla oynayacakları son grup maçı öncesinde üzerindeki baskıyı kat kat artıracaktır.

Beraberlik senaryosu

Boston Stadyumu'nda alınacak bir puan, her iki ülkeyi de kaderlerini kendileri belirleyebilecekleri oldukça avantajlı bir konumda tutar. Bir beraberlik, İskoçya'yı 4 puana taşıyarak yenilmezliğini sürdürmesini ve ilerleme yolunda sağlam bir şekilde ilerlemesini sağlar; 3. maç gününde Brezilya karşısında sadece 1 puan alması, ilk iki sırayı garantilemek için yeterli olur. Fas için ise bir beraberlik, puanını 2'ye çıkararak eleme turlarına ulaşma şansını canlı tutar ve son maç gününü yüksek riskli ve net bir hale getirir; bu maçta Haiti'yi rahat bir şekilde yenmesi, 32 turuna katılmasını neredeyse kesinleştirir.

Takım haberleri ve kadrolar

İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke'dir, ancak şu anda bu maç için doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Fas'ın teknik direktörü Mohamed Ouahbi'dir. İskoçya'da olduğu gibi, Fas'ta da sakatlık veya cezayla ilgili herhangi bir bilgi teyit edilmemiştir ve muhtemel ilk 11 kadrosu henüz açıklanmamıştır. Takımlarla ilgili yeni haberler geldikçe paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

İskoçya, son beş maçında üç galibiyet alırken, diğer ikisini kaybetti. En son sonuçları, 14 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Haiti'yi 1-0 yenmeleriydi; bu sonuç, turnuvada 36 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Bundan önce, Clarke'ın takımı hazırlık maçlarında Bolivya'yı 4-0 ve Curacao'yu 4-1 yenerek gerçek bir hücum gücü sergiledi. İki mağlubiyetleri ise Mart ayında Fildişi Sahili (1-0) ve Japonya (1-0) karşısında geldi; her ikisi de turnuva öncesi hazırlık maçlarında alınan dar farklı mağlubiyetlerdi.

Fas'ın son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti, hiç mağlup olmadı. En son 13 Haziran'da Dünya Kupası'nda Brezilya ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, bir hazırlık maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Madagaskar'ı 4-0, Burundi'yi 5-0 ve Paraguay'ı 2-1 mağlup etti. Bu beş maçta Fas 14 gol attı ve sadece iki gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde İskoçya ve Fas arasında karşılaşma verisi bulunmamaktadır. Bu, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında iki takımın ilk karşılaşması olacak ve bu maçla ilgili resmi geçmiş kayıtlar burada sunulmamaktadır.

Puan Durumu



