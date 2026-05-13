İskoçya'daki tarihi şampiyonluk yarışı, 99. dakikada (!) yaşanan tuhaf bir kaçışın ardından doruk noktasına yaklaşıyor

İskoçya'da tarihe geçebilecek şampiyonluk yarışı heyecan verici bir finale doğru ilerliyor. Hearts ve Celtic, Çarşamba akşamı oynadıkları maçları kazandılar; bu da her şeyin son haftaya kalacağı anlamına geliyor. Bu haftada, tam da lider Hearts ile ikinci sıradaki Celtic karşı karşıya gelecek.

Hearts - Falkirk 3-0

Hearts'ta gerilim doruk noktasına ulaşmıştı ve bu durum maçın ilk dakikalarında da hissediliyordu. Lider takım biraz gergin görünüyordu, Falkirk'in bir golü iptal edildi, ancak yarım saat sonra gerginlik tamamen ortadan kalktı. İki dakikada atılan iki gol, Tynecastle Park'ı coşturdu.

Frankie Kent herkesten yüksekteydi ve bir köşe vuruşunu kafayla 1-0'a çevirdi, ardından Cameron Devlin beş dakika sonra şanslı bir şekilde topu ayağına aldı ve skoru ikiye katladı. Maçın son dakikalarında Blair Spittal 3-0'ı attığında coşku daha da arttı.

Motherwell - Celtic 2-3

Motherwell, Hearts'ın şampiyonluğa ulaşmasına yardım ediyor gibi görünüyordu, çünkü takım ikinci sıradaki Celtic karşısında erken bir avantaj yakaladı. Yüksek baskı, 17. dakikada Elliot Watt'ın golüyle sonuçlandı; Viljami Sinisalo, kurtarılabilir bir topa müdahale edemedi: 1-0.

Ancak Celtic pes etmedi ve takibe geçti. Sert bir müdahalenin ardından top tesadüfen Daizen Maeda'ya geldi ve o da uzak köşeyi buldu: 1-1. Benjamin Nygren ayrıca 60. dakikada harika bir vuruşla Celtic'i 1-2 öne geçirdi.

Beş dakika boyunca Celtic için her şey ters gidiyor gibi görünüyordu. Liam Gordon, tüm bu kaosun içinde 2-2'yi attı ve şampiyonluk gayri resmi olarak Hearts'a gitti. Yine de Celtic ucuz atlattı: 99. dakikada (!) Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle skor 2-3 oldu.

Böylece her şey önümüzdeki Cumartesi günü Celtic'in evinde Hearts'ı ağırlayacağı son maça bağlı. Hearts, puan tablosunda bir puanlık üstünlüğünü koruyor. Dolayısıyla bir beraberlik, Hearts için tarihi bir şampiyonluk için yeterli olacak. 1984/85 sezonundan bu yana İskoçya'da Celtic ve Rangers dışında hiçbir kulüp şampiyonluk kazanamadı. O dönemde Sir Alex Ferguson'un Aberdeen'i en güçlü takımdı.