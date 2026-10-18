İskoçya’da çılgın zirve maçı: Hearts, şampiyonluk rövanşında Mika Baur’un Celtic’i karşısında “savunmada intihar” etti

Dolayısıyla bu pazar rövanş zamanıydı. İki takım 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez karşı karşıya geldi. Bu kez Celtic lider, Hearts ise son şampiyonla arasındaki farkı iki puana indirme fırsatı bulunan takipçisiydi.

Ancak işler bambaşka gelişti. Orta sahanın merkezinde oyunu yönlendiren genç milli futbolcu Mika Baur'un önderliğindeki Celtic, karşılaşmaya istediği gibi hükmetti. Hearts hücumda fena oynamayıp sık sık şut fırsatı bulsa da savunmada tamamen işlemeyen adam adama markajıyla Hoops'a karşı çözüm üretemedi.

Kieran Tierney (7.) ve Benjamin Nygren (10.), Baur'un kullandığı kornerlerin ardından Celtic'i erkenden öne geçirdi. Ardından takımı şampiyonluğa taşıyan Callum Osmand, kısa aralıklarla attığı iki golle skoru 4-0 yaptı (36., 38.).

Laurent Mendy konuk ekip adına farkı azaltsa da (41.), Baur etkileyici bir bireysel atağın sonunda topu kalecinin üzerinden aşırarak devre düdüğünden önce skoru 5-1'e getirdi. Ancak Hearts savunmacısı Stephen Kingsley, topu kurtarmaya çalışırken kale çizgisindeki takım arkadaşı Jamie McCart'a çarptırdığı için gol Alman milli futbolcuya yazılmadı, kendi kalesine gol olarak kaydedildi.

Konuk ekipten bir reaksiyon bekleyenler, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra yanıldıklarını gördü: Camilo Duran, Celtic adına skoru 6-1 yaptı (49.). Ardından maçın temposu düştü. Benjamin Nygren'in golüyle karşılaşmanın skoru 7-1 olarak belirlendi (83.).

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Celtic'in farklı galibiyetine tepkiler nasıldı?

Edinburgh Evening News, Hearts'ın oyununa ilişkin "savunmada intihar" ve "konuk takımın hediyeleri" ifadelerini kullandı. Gazete, ikinci sıradaki takım için bunun "Glasgow'da utanç verici bir öğleden sonra" olduğunu yazdı.

Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill ise Osmand'ı ilk kez ilk 11'de oynatma kararı nedeniyle övgü aldı. 20 yaşındaki futbolcu, mayıs ayında Hearts karşısında yedek kulübesinden gelip 2-2'lik beraberliği getiren golün asistini yapmış ve galibiyet golünü atarak takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ancak o zamandan beri A takıma yerleşememişti. Pazar günkü ilk 11 başlangıcından önce Osmand, bu lig sezonunda iki kısa süreli maçta toplam yalnızca 28 dakika oynamıştı.

"Martin O'Neill kritik kararları verdi ve Celtic, Celtic Park'ta gerekeni yaptı" değerlendirmesinde bulundu Sky Sports Scotland. "Hoops'tan acımasız bir performans. Zirvedeki farkı dört puana çıkarıyorlar."

O'Neill ise sonucu "Avrupa'daki hayal kırıklıklarına mükemmel bir yanıt" olarak değerlendirdi: "Bugün bir mesaj vermemiz gerekiyordu ve oyuncular bunu başarıyla yaptı. Callum Osmand'a gelince, ona gerçekten hayranım. Goller öncesindeki hareketliliği, açlığı... Bugün ona neden bu kadar değer verdiğimizi gösterdi. Bütün takımın hücumda acımasız bir performansıydı."

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Milli takıma yeni katılan Mika Baur ne dedi?

74 yaşındaki teknik adam, maç öncesinde Hearts'a karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulamış ve onları şampiyonluk adaylarından biri olarak göstermişti. "Bence bunu başaracak güçleri var. Sanırım geçen sezonki sonuçlarını telafi etmek isteyebilirler." Oyuncuları, deneyimli teknik adamın sözlerini anlaşılan ciddiye aldı.

Baur, "mükemmel bir öğleden sonra" geçirdiklerini söyledi ve kendisinden "çalınan" golün "sonuçta umurunda olmadığını" belirtti. Yazın Bundesliga'ya yükselen SC Paderborn'dan Celtic FC'ye transfer olan ve ekim başında Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetiminde Uluslar Ligi'nde A milli formayla ilk iki maçına çıkan 22 yaşındaki futbolcu, "Bugün Paradise'daki atmosfer inanılmazdı. İlk saniyeden itibaren baskı kurmak istedik. Kornerlerde arkadaşlarımın nereye koşacağını tam olarak biliyordum. Devreden önceki pozisyonda ise... Sadece boşluğu gördüm ve topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedim" dedi.

Celtic, 7-1'lik galibiyetle ikinci sıradaki Heart of Midlothian ile arasındaki farkı sekiz puana, cumartesi günü Dundee FC deplasmanında 2-2 berabere kalan ezeli rakibi Glasgow Rangers ile arasındaki farkı da dört puana çıkardı.

O'Neill'in de belirttiği gibi takımı, geçen perşembe Avrupa Ligi'nde Lizbon'da Benfica karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilgiye iyi bir reaksiyon gösterdi.



