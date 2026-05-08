İskoçya, 2026 Dünya Kupası'nda her iki ülke için de belirleyici olacağı öngörülen C Grubu'nun son maçında Brezilya ile tarihi bir karşılaşma için futbolun en büyük sahnesine geri dönüyor.

Neredeyse otuz yıl aradan sonra turnuvaya merakla beklenen dönüşünü yapan Tartan Army, bu hayati grup finali maçında tarihi bir sürpriz yaratmayı hedefliyor. İskoçya, bu karşılaşmayı, eleme turlarına kalma umuduyla geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Brezilya her zamanki gibi favori olarak geliyor ve büyük bir baskı altında. Beş kez şampiyon olan Brezilya, sporun zirvesinde mücadele eden seçkin kadrosuyla hakimiyetini ortaya koymak istiyor ve Seleção bunu başarabilecek güçte.

GOAL, nereden satın alınacağı, bilet fiyatları ve önemli stadyum bilgileri dahil olmak üzere İskoçya - Brezilya maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda İskoçya - Brezilya maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. C Hard Rock Stadium

İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu, Boston Bilet 20 Haziran 2026 İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Boston Bilet 25 Haziran 2026 İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

Brezilya 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet 20 Haziran 2026 Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 25 Haziran 2026 İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Inglewood Bilet

İskoçya - Brezilya biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

İskoçya - Brezilya maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Miami'deki İskoçya - Brezilya maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Seleção, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından birinde Tartan Army ile karşı karşıya geleceğinden, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 1.140 ila 1.250 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 1.140 $ – 1.800 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 1.850 $ – 2.500 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 2.600 $ – 4.500 $

Ağırlama/VIP: 5.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Miami, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve uluslararası taraftarlar için önemli bir merkez olduğundan, yerel ve turist talebinin son derece yüksek olması beklenmektedir. Hard Rock Stadyumu'nda bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

İskoçya - Brezilya karşılaştırmalı istatistikleri

SCO Son maç BRA 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Brezilya 2 - 0 İskoçya 0 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

İskoçya - Brezilya maçı nerede oynanacak?

25 Haziran'daki İskoçya - Brezilya maçı Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 65.000 kişilik kapasiteyle hizmet verecek.

Florida'nın Miami Gardens şehrinde bulunan stadyum, dünya standartlarında bir futbol tesisi haline gelmek için 550 milyon dolarlık devasa bir yenileme çalışmasından geçti.

Bu yenilemenin en dikkat çekici özelliği, seyirci koltuklarının %90'ını kaplayan açık hava kanopisi. Bu kanopi, Florida güneşinden çok ihtiyaç duyulan gölgeyi ve yağmurdan koruma sağlarken, sahayı hava şartlarına açık tutuyor.

Stadyum, üst tribünün her köşesinde bulunan ve her açıdan net bir tekrar görüntüsü sağlayan dört devasa yüksek çözünürlüklü video panosuyla da tanınmaktadır.

Büyük ölçeğine rağmen, yenileme çalışmaları kapsamında tribünler sahaya 25 fit daha yaklaştırıldı ve böylece taraftarlar ile sahadaki heyecan verici aksiyon arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran, coşkulu ve samimi bir atmosfer yaratıldı.