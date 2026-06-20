İskoçya - Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya - Brezilya: Maç detayları

İskoçya - Brezilya maçı 24 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 GMT ve 17:00 EST'de başlayacak.

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İskoçya - Brezilya: Maç bağlamı

Florida'da oynanacak bu karşılaşma, C Grubu'ndaki her iki takımın da son derece yoğun geçen 2. maç gününün ardından kampanyalarını güçlendirmek veya kurtarmak istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Grup dinamiklerini altüst eden ikinci tur maçlarının ardından – ağır toplardan Brezilya, Philadelphia’da Haiti’yi 3-0’lık net bir galibiyetle mağlup ederek üstünlüğünü ortaya koyarken, İskoçya ise Boston’da Fas’a karşı 1-0’lık zorlu bir mağlubiyetle sinir bozucu bir şekilde puan kaybına uğradı – Miami Stadyumu’nda (Hard Rock Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, bu yoğun karşılaşmaların ardından taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Miami Gardens’a gidiyor.

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının üstün performansı sayesinde eleme kaderini tamamen kendi eline almasının ardından, oyuncularının savunmadaki konsantrasyonunu ve golcü verimliliğini sürdürmesini sağlamalıdır. Brezilya, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve son derece disiplinli bir Avrupa savunma hattını aşmak için, Lucas Paquetá’nın yaratıcı dehasına ve 2. maç gününde gol atan Vinícius Júnior’un korkutucu geçiş hızına dayanan dinamik hücum odaklarına güvenecek. Karşılarında ise Steve Clarke’ın yönettiği, yapısal olarak sağlam ve her şeyi ortaya koyan bir İskoçya takımı yer alıyor. Fiziksel açıdan üst düzey bir kadroya sahip olan İskoçlar, inatçı bir savunma planına ve kusursuz disiplin gerektiren anlarda parlayan, Scott McTominay ile John McGinn’in öncülüğündeki ölümcül bir kontra atak gücüne sahip.

Son teknoloji ürünü Miami Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı niteliğinde olacak. Her iki takım da geçiş anlarında bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. Brezilya, bu maçı yenilgisiz grup lideri konumunu pekiştirmek için ideal bir fırsat olarak görecek; İskoçya ise korkusuz ruhunu bir silaha dönüştürmek, ilerleyen beklerin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek ve C Grubu’ndan güvenli bir şekilde çıkmak için hayati önem taşıyan tam puanlı bir sonuç elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, eleme turlarına kalmanın önemi, maçın ilk düdüğünden itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

İskoçya 0–1 Fas

Steve Clarke’ın takımı, Boston Stadyumu’nda son derece sinir bozucu bir akşam yaşadı; yıldırım hızında gelen bir açılış golü, onları etkili bir Fas takımına karşı 1-0’lık sıkı bir mağlubiyete boyun eğmeye zorladı. İskoçlar, daha 2. dakikada Ismael Saibari’nin en hızlı tepkiyi vererek Kuzey Afrika ülkesini öne geçirmesiyle anında bir taktiksel krizle karşı karşıya kaldı.

İskoçya, erken gelen bu darbeye boyun eğmeyi reddetti ve bitmek bilmeyen fiziksel mücadele ve taktiksel disiplinle cevap vererek beraberlik golü için bastırdı. Takımın alametifarikası olan savunma yapısı, Fas’a daha fazla alan tanımamak için sağlam durdu, ancak son üçte birde ilham bulmak zordu. İkinci yarının sonlarında, 65. dakikada kaptan Andy Robertson'ın sarı kart görmesiyle gerginlik tırmandı ve takımda hayal kırıklığı artmaya başladı. Clarke'ın kadroda değişiklikler yapıp Lyndon Dykes ve Ben Gannon-Doak gibi hücum oyuncularını sahaya sürmesine rağmen, İskoçya, Fas'ın inatçı alçak savunma bloğunu aşamadı ve maçı golsüz tamamladı.

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Brezilya 3–0 Haiti

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Philadelphia Stadyumu'nda son derece disiplinli ve hakimiyet kuran bir performans sergiledi; hatasız bir şekilde kalesini gole kapatarak Haiti'yi 3-0'lık hayati bir galibiyetle rahatça geçti. Seleção, maçın başlangıcından itibaren top hakimiyetini tamamen eline aldı, Haiti'nin alçak blokunu boğdu ve durmak bilmeyen bir hücum temposu oluşturdu.

Maçın kilit anı 23. dakikada geldi; forvet Matheus Cunha, Haiti savunmasını ustaca aşarak açılış golünü attı. Cunha, 36. dakikada bir başka kusursuz vuruşla skoru ikiye çıkardı ve Brezilya'yı maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi. İlk yarı bitmeden hemen önce, süperstar kanat oyuncusu Vinícius Júnior, ilk yarıın uzatma dakikalarının sonlarında hızlı bir geçiş hücumundan yararlanarak muhteşem bir üçüncü golü attı. Ancelotti’nin katı ve disiplinli taktik düzeni, ikinci yarıda oyunun temposunu tamamen kontrol altına aldı; Haiti’yi nadir ve etkisiz kontrataklarla sınırlarken, kalan dakikaları rahat bir şekilde tamamlayarak üç puanı garantiledi.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Brezilya (Carlo Ancelotti)

Carlo Ancelotti, Seleção'nun Philadelphia'da Haiti'ye karşı 3-0'lık net bir galibiyet almasını sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Vinícius Júnior gibi teknik açıdan üstün yıldızların öncülüğündeki dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve mükemmel geçiş oyunları, Brezilya'nın dünya sahnesinde maçları kontrol etmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Ancelotti, topu verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam konsantrasyonunu sürdürmesini sağlamalıdır. Önceki maçlarda, Brezilya’nın agresif hücum yapısı, kanat beklerinin son üçte bir sahaya derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden olmuştu. Fiziksel açıdan etkileyici bir yapıya sahip İskoçya karşısında, topun geçiş sırasında kolayca kaybedilmesi ölümcül olacaktır. Ancelotti’nin yapacağı temel ayarlama, defansif orta saha eksenine odaklanmalıdır; özellikle de orta saha oyuncularından, orta yarı alanları kapatmak ve Avrupalı kontratak oyuncularının stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

İskoçya (Steve Clarke)

Steve Clarke’ın, Boston’da Fas’a karşı maçın başlarında alınan ani bir golün ardından 1-0’lık sıkı bir mağlubiyete mahkum edilmeden önce takımının oyunun büyük bölümünü domine etmesini sağlayan pragmatik oyun şablonunu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Temel savunma yapısı ve orta saha’daki fiziksel varlık hâlâ güvenilir varlıklar olarak duruyor; ancak 3. maç günü, takımın topu nasıl kontrol edip ilerleteceği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Brezilya’nın agresif yüksek blok karşısında, tamamen yatay kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Clarke’ın taktiksel ayarlaması orta sahasına odaklanmalı ve Scott McTominay gibi deneyimli orta saha liderlerine, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. İskoçya ilerlerken, Brezilya’nın ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat alanlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat beklerinin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Brezilya savunma hattını genişletmek, rakibin kompakt dizilişini parçalamak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, hücum seçeneklerinin yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve hücum akışının orta saha trafiğinde tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

3. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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İskoçya takım haberleri

Steve Clarke’ın son teknoloji ürünü Miami Stadyumu’na giderken önündeki en büyük zorluk, kadrosunun son üçte birlik bölgesindeki eksiklikleri giderirken, aynı zamanda kilit oyuncularının fiziksel yükünü yönetmektir. İskoçlar için şanslı olan ise, Fas’a karşı oynadıkları yüksek tempolu ve 1-0 biten maçtan yeni sakatlık endişeleri ya da ceza sorunları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Clarke’a seçim yapabileceği oldukça rekabetçi bir kadro bırakmıştır.

İskoçya, kendini kanıtlamış 3-5-2 taktik düzeni etrafında bir kadro kuracak. Kaleci Angus Gunn, kale arasında yerini koruyacak ve savunma hattından çok daha üstün bir koruma bekleyecek. Stoperler Jack Hendry ve Grant Hanley, üçlü savunmada Kieran Tierney ile birlikte savunma ortaklığını sürdürecek.

Orta saha dizilişi, savunma dengesini sağlamak amacıyla bir önceki maçtaki haliyle korunacak. Nathan Patterson ve kaptan Andy Robertson – 2. maç gününde sarı kart gördüğü için dikkatli davranması gereken Robertson – kanat bekleri olarak görev alacak. Orta sahanın motoru olan Ryan Christie, Lewis Ferguson ve John McGinn ise teknik bir rakip bloğuna karşı geçiş aşamalarında istikrar ve fiziksel direnç sağlamak üzere orta sahadaki elmas dizilişini yönetecek.

İskoçya’nın hücum gücünün tartışmasız odak noktası, doğrudan hücum hattı olmaya devam ediyor. Orta sahanın lideri Scott McTominay, Ché Adams ile birlikte hücumun öncülüğünü sürdürmeye hazır; kompakt bir savunmayı aşmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki fiziksel çıkış noktasını sağlayacak.

Brezilya takım haberleri

Carlo Ancelotti, takımını C Grubu’nda tur atlamayı garantilemek üzere hazırlarken, çok daha rahat ancak aynı derecede karmaşık bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Seleção ile ilgili en çok konuşulan konu, arka arkaya gol yemeden kazanılan galibiyetlerin yarattığı muazzam fiziksel yük ve psikolojik ivmeyi yönetmek; buna, Philadelphia’da Haiti’ye karşı elde edilen 3-0’lık ezici galibiyet de dahil. Bu maç, beklentili bir seyirci kitlesi önünde ilk düdükten itibaren kusursuz ve yüksek yoğunluklu bir hücum performansı gerektirmişti.

Brezilya’nın temel yapısı, son derece disiplinli ve akıcı bir 4-4-2 düzeni etrafında şekillenecek. Defansif açıdan, stoperler Marquinhos ve Gabriel Magalhães, turnuvadaki sağlam temellerini korumak için orta hatta dayanak oluşturacak. Sol bek Douglas Santos, 2. maç gününde gördüğü sarı kart nedeniyle dikkatli hareket etmek zorunda kalırken, Danilo ise kaleci Alisson Becker’i korumak üzere sağ bek pozisyonundaki sorumlulukları üstlenecek.

Orta saha, oyunun temposunu kontrol etmeye ve top hakimiyetini belirlemeye çalışacak. Casemiro ve Bruno Guimarães orta sahanın kalkanını oluşturacak; sol kanatta Lucas Paquetá, sağ kanatta ise süperstar kanat oyuncusu Vinícius Júnior yer alacak.

Forvet hattında ise yoğun bir görev bekliyor. 2. maç gününde iki gol atan Matheus Cunha, Raphinha ile birlikte forvet hattını yönetmeye hazır; ikili, orta hücum kanallarını güçlendirerek, kontratakta İskoçya’yı cezalandırmak için gerekli olan son üçte birlik alanda geçiş oyununa ivme kazandıracak.

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İskoçya - Brezilya: Önemli ikililer

Matheus Cunha - Jack Hendry

Carlo Ancelotti'nin hücumunun tehlikeli odak noktası olarak forvet hattını yöneten Matheus Cunha, Brezilya'nın hücum hattının son derece enerjik ve kendine güvenen öncüsü olmaya devam ediyor. Cunha, Haiti karşısında Seleção'nun hücumunu yönetmek için forvette kusursuz bir performans sergiledi. Teknik açıdan deneyimli İskoçya savunma düzenini çökertmek için Cunha'nın rolü hayati önem taşıyacak; patlayıcı dikey hızını, keskin golcü içgüdülerini ve azimli çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve forvet partneri Raphinha'nın yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanallarını açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Steve Clarke’ın savunma hattının tartışmasız savunma direği olan stoper Jack Hendry’ye düşüyor. Hendry, İskoçya’nın ilk maçlarında orta blokta liderlik yaptı ve 1-0’lık sıkı bir mağlubiyete rağmen İskoçların Fas karşısında uzun süreler boyunca sağlam bir savunma yapısını korumasına yardımcı oldu. İskoçya’nın savunma hattı baskı altında dikkat çekici bir şekilde sağlam dursa da, Güney Amerikalı rakibe karşı farklı bir seviyede, doğrudan ve dünya standartlarında hücum hareketleriyle karşı karşıya kalacak. Hendry, Grant Hanley ve Kieran Tierney ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyon ve kusursuz iletişim kurmalı; üst düzey pozisyon alma becerisini kullanarak Cunha’nın keskin orta saha koşularını etkisiz hale getirmeli ve Brezilya’nın erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

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Scott McTominay - Casemiro

İskoç takımının tartışmasız kalbi ve formda olan hücum motoru olan orta saha oyuncusu Scott McTominay, fiziksel top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını aşmakla görevlendirilmiştir. McTominay, Fas karşısında ileri forvet rolünde ustaca oynadı; yoğun baskıyı aşmaya ve orta sahada yaratıcılığı canlandırmaya çalıştı. Brezilya karşısında ise öncelikli hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu dikey yönde yüksek hızla dağıtmak ve Nathan Patterson ile Andy Robertson’ın kanatlardan getirdiği ortaları değerlendirmek için ceza sahasına geç girerek pozisyon almaktır. McTominay’e dönüp savunma hattıyla yüzleşmesi için zaman ve alan tanınırsa, üstün fiziksel yapısı ve golcü içgüdüsü Brezilya’nın savunma bloğunu kolayca dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmak isteyen ise Brezilya’nın öne çıkan orta saha oyuncusu Casemiro’dur. 2. maç gününde orta sahanın lokomotifi olarak görev yapan Casemiro, Haiti’ye karşı 3-0’lık ezici galibiyette hayati öneme sahip taktiksel koruma sağlamıştı. Ancak, topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, Miami Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Casemiro, orta saha partneri Bruno Guimarães ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, McTominay’ın derin pas oyununu kesmeli ve dörtlü savunmasını korumalıdır. Böylece İskoçya’nın orta sahayı tamamen domine etmesini ve Brezilya’yı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

C Grubu’ndaki sıralama nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından C Grubu’nda son derece sıkı bir rekabet ortamı oluştu. Brezilya, Haiti’yi 3-0’lık ezici bir galibiyetle mağlup ederek 4 puan ve +3 gol farkıyla liderliği ele geçirdi; puan açısından Fas ile başa baş durumda (+1 gol farkı). İskoçya ise 3 puan ve 0 gol farkıyla üçüncü sırada, Brezilya’nın hemen arkasında yer alıyor.

Bu durum, Haiti'yi sıfır puanla tablonun en altında bırakıyor. Miami Stadyumu'nda oynanacak 3. Maç Günü karşılaşması, son tur maçlarına girerken eleme şansını kurtarmak için mücadele eden İskoçya için matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

İskoçya kazanırsa

Steve Clarke'ın takımının alacağı tarihi bir galibiyet, İskoçları 6 puana taşıyarak 32'li tur için otomatik olarak eleme hakkını anında garantileyecektir. Fas-Haiti maçının eşzamanlı sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet İskoçya'yı birinci veya ikinci sıraya yükseltecek, ilk iki arasında bitirmeyi garanti edecek ve wildcard senaryolarına olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracaktır. Tersine, bu sonuç Brezilya’yı dört puanda dondurur ve Seleção’yu paralel maçın sonucunu endişeyle beklemeye ya da en iyi üçüncü sıradaki wildcard takımlarından biri olarak tur atlamayı ummaya zorlar.

Brezilya kazanırsa

Carlo Ancelotti’nin oyuncuları üç puanı da alırsa, bu durum dev takımın grup aşamasını yenilgisiz tamamlamasını sağlayacak ve İskoçya’yı son derece riskli bir duruma sokacaktır. Yedi puana ulaşması, Brezilya’nın grup birincisi veya ikincisi olarak maksimum psikolojik ivmeyle bir üst tura yükselmesini sağlayacaktır. Tersine, bu senaryo İskoçya’yı 3 puanda sıkıştıracak ve kaderini tamamen üçüncü sıradaki wild card sıralamasına bırakacaktır; 48 takımlı bu yapıda, gol farkı eksi olan 3 puanlık bir skor, hayatta kalma mücadelesi açısından son derece riskli bir durumdur.

Beraberlik senaryosu

Florida’da alınacak bir puan, Brezilya’yı 5 puanla rahat bir konuma getirecek ve takımın eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmesini sağlayacaktır. İskoçya için ise, Fas’ın Haiti karşısında yenilmemesi durumunda 4 puana ulaşmak, takımı üçüncü sırada tutacaktır. Beraberlik, tur atlamayı kesin olarak garanti etmese de, 4 puanla üçüncü sırada bitirmek ve tamamen nötr (0) bir gol farkına sahip olmak, tarihsel olarak 32’li turlara wild card biletini rahatlıkla garantilemek için son derece güçlü bir güvenlik payı sağlamaktadır.

Takım haberleri ve kadrolar

İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke'tır; ancak şu anda bu maçla ilgili doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Brezilya'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti'dir. Herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve henüz muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır; ancak Neymar'ın fiziksel durumu maç öncesinde önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Takımla ilgili yeni haberler, elde edilir edilmez paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

İskoçya, son beş maçında üç galibiyetle Miami'ye geliyor. En son sonuçları, 14 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Haiti'yi 1-0 mağlup etmeleriydi; bu zorlu galibiyet, turnuva zaferi için uzun süren bekleyişi sona erdirdi. Bundan önce Clarke'ın takımı, Bolivya'yı 4-0 ve Curacao'yu 4-1 yenerek turnuva öncesinde etkileyici bir hücum gücü sergilemişti. Bu süreçteki iki mağlubiyetleri ise Mart ayında Fildişi Sahili ve Japonya'ya karşı 1-0'lık skorlarla gerçekleşti.

Brezilya’nın son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. En son 13 Haziran'da Dünya Kupası'nda Fas ile 1-1 berabere kaldılar. Bundan önce Ancelotti'nin takımı, turnuva öncesi hazırlık maçlarında Mısır'ı 2-1 yendi, Panama'yı 6-2 mağlup etti ve Nisan ayında Hırvatistan'ı 3-1 yendi. Bu süreçteki tek mağlubiyetleri, Mart ayında Fransa'ya karşı 2-1 yenilmeleri oldu.

Karşılaşma İstatistikleri

SCO Son maç BRA 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Brezilya 2 - 0 İskoçya 0 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Bu iki ülke arasındaki karşılıklı maç geçmişi, mevcut veriler ışığında sınırlıdır. Kayıtlara geçen en son karşılaşma, 27 Mart 2011 tarihinde oynanan ve Brezilya’nın evinde 2-0 kazandığı bir dostluk maçıdır. Mevcut veri setinde yalnızca bir maç yer aldığından, sağlanan kayıtlardan daha geniş kapsamlı tarihsel eğilimler çıkarılması mümkün değildir.

Puan Durumu



