İskoçya - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İskoçya, Euro 2020 bileti için son şansını Belçika karşısında arıyor.

Elemeleri I Grubu'nda İskoçya ile , Hampden Park'ta karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Belçika 5 maç sonunda firesiz 15 puanla yoluna devam ediyor. İskoçya ise 6 puanda bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı 3-0 Belçika kazanmıştı.

İskoçya - Belçika maçı ne zaman ve saat kaçta?

İskoçya ile Belçika arasındaki maç 9 Eylül'de oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.45.

İskoçya - Belçika maçı hangi kanalda?

Futbol Federasyonu'ndan Pawel'in yöneteceği maçı S Sport Plus canlı olarak yayınlayacak.

Belçika firesiz

5. haftası geride kalan I Grubu'nda Belçika aldığı 15 puanla Euro 2020'ye katılmaya çok yakın. Belçikalılar bu maçı da kazandığı takdirde üçüncüyle arasındaki puan farkını 11'e çıkartabilir.

İskoçya'nın son şansı

Uzun süredir şampiyonalarda gözükmeyen iskoçya, bu elemelerde de hayal kırıklığı yaratıyor. Sadece 6 puan toplayabilen İskoçların muhakkak Belçika karşısında kazanması gerekiyor.