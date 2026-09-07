24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Isınmada yıkıldı: Ani sakatlık Yassine Bounou'yu Hilal-Neom maçından uzaklaştırdı

Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
Y. Bounou
Suudi Arabistan
Fas

Büyük darbe

Hilal, Neom karşısındaki mücadelesinin başlamasından önce beklenmedik bir darbe aldı. Faslı Yassine Bounou'nun ısınma sırasında sakatlanmasının ardından, iki takımı bu akşam Pazar günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmasında bir araya getirecek maçta ilk on birde yer alamayacak.

Ayrıca oku: En büyük kazanan kim? Roshn transfer dönemi zirvenin dörtlüsüne gülümsedi, Nasr'a sırtını döndü!

Hilal, maçın başlamasına birkaç dakika kala, Bounou'nun ısınma sırasında arka adale bölgesinde ağrı hissetmesinin ardından, onun yerine kaleci Mohammed Al Owais'in ilk on birde oynayacağını resmen açıkladı. Sakatlığın ciddiyeti veya beklenen sahalardan uzak kalma süresi hakkında ise şu ana kadar herhangi bir bilgi verilmedi.

İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekip, Neom karşısında Hilal'in kalesini korumak için Mohammed Al Owais'e güvenmeye karar verirken, Bounou'nun maçtaki yokluğunu telafi etmek amacıyla Mohammed Al Rubaie yedekler listesine dahil edildi.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Premier Lig
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Faslı kalecinin sakatlığı, özellikle Inzaghi'nin Hilal'in Roshn Ligi'ndeki güçlü çıkışını sürdürmek için seçtiği kadro içinde ilk on birde başlaması planlanmışken, beklenmedik bir zamanda geldi.

Böylece Al Owais, bu sezon takımla daha önce forma giymesinin ardından Hilal ile yeni bir maça çıkacak. Kendisi hem Hilal hem de Suudi Arabistan Milli Takımı ile büyük tecrübeye sahip.

Roshn Suudi Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin