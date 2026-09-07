Hilal, Neom karşısındaki mücadelesinin başlamasından önce beklenmedik bir darbe aldı. Faslı Yassine Bounou'nun ısınma sırasında sakatlanmasının ardından, iki takımı bu akşam Pazar günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmasında bir araya getirecek maçta ilk on birde yer alamayacak.

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Hilal, maçın başlamasına birkaç dakika kala, Bounou'nun ısınma sırasında arka adale bölgesinde ağrı hissetmesinin ardından, onun yerine kaleci Mohammed Al Owais'in ilk on birde oynayacağını resmen açıkladı. Sakatlığın ciddiyeti veya beklenen sahalardan uzak kalma süresi hakkında ise şu ana kadar herhangi bir bilgi verilmedi.

İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekip, Neom karşısında Hilal'in kalesini korumak için Mohammed Al Owais'e güvenmeye karar verirken, Bounou'nun maçtaki yokluğunu telafi etmek amacıyla Mohammed Al Rubaie yedekler listesine dahil edildi.

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Faslı kalecinin sakatlığı, özellikle Inzaghi'nin Hilal'in Roshn Ligi'ndeki güçlü çıkışını sürdürmek için seçtiği kadro içinde ilk on birde başlaması planlanmışken, beklenmedik bir zamanda geldi.

Böylece Al Owais, bu sezon takımla daha önce forma giymesinin ardından Hilal ile yeni bir maça çıkacak. Kendisi hem Hilal hem de Suudi Arabistan Milli Takımı ile büyük tecrübeye sahip.