Işın Çelebi: Mustafa Cengiz'in mahkemedeki şansını zayıf görüyorum

2011 yılında idari yönden ibra edilmedeyen Adnan Polat yönetiminde yer alan Işın Çelebi, Mustafa Cengiz'in mahkeme şansını değerlendirdi.

’da Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde ikinci başkanlık yapan Işın Çelebi, ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacağını açıklayan Mustafa Cengiz ve yönetiminin işinin zor olduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi’nden Mehmet Özcan’a açıklamalarda bulunan Işın Çelebi, “Galatasaray’da ibrasızlık gelenek haline geldi. Gelecekte kimse bu Ibrasızlık tehdidi yüzünden görev almak istemeyecek. İşler sarpa sardı” diye konuştu.

2011 yılında idari yönden ibra edilmeyerek başkanlığı düşen Adnan Polat’ın yönetim kurulunda yer alan Çelebi, “Bizim dönemde sadece idari açıdan ibrasızlık vardı ve Denetim Kurulu ibra edilmişti. Zaten biz kararı mahkemeye taşıdığımızda Denetim Kurulu’nun aklanmış olması çok önemliydi. Mustafa Cengiz’in Denetim Kurulu ise ibra edilmedi ve bu da yönetimin aklanmasını güçleştiriyor” dedi.

Mustafa Cengiz’in mahkemedeki şansının zayıf olduğunu söyleyen Çelebi, “Denetim Kurulu’nun aklanmaması, Yargıtay’ın bu kararı bozmasını zorlaştırır. Çünkü Denetim Kurulu ile birlikte Sicil Kurulu da dolaylı yoldan ibra olmadı. Hangi gerekçe ile kendilerini savunacaklar? Mahkemedeki işleri çok zor” ifadelerini kullandı.