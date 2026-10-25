Borussia Dortmund'un şu anda sakat olan kaptanı Emre Can'ın (çapraz bağ yırtığı) "2023 Yılının Millî Takım Oyuncusu" seçilmesinin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Üstelik Can, açık ara farkla kazanmıştı. O dönem Almanya Millî Takımı taraftar kulübünün düzenlediği oylamada yaklaşık 50.000 oy kullanılmış, bunların yüzde 64,6'sı Can'a verilmişti.

Bunun mantıklı olmadığı kısa sürede anlaşılmıştı. Stoper, Almanya Millî Takımı formasıyla oynayabileceği 990 dakikanın yalnızca 412'sinde sahada kalmış, 2023'teki 11 maçın beşinde ise hiç süre almamıştı. Ancak X üzerindeki geniş erişimli iki hesap, şaka yollu Can'a oy verilmesi çağrısında bulunmuş ve bu çağrı karşılık bulmuştu.

Cumartesi günü de bir Dortmundlu, hayli tuhaf görünen bir oylamayı kazandı. Felix Nmecha, BVB'nin Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendiği maçta maçın oyuncusu seçildi. Bundesliga'nın resmî uygulamasında 86. dakikadan bitiş düdüğüne kadar kullanılan oyların yüzde 23'ü millî futbolcuya gitti.

Bu sonuç birkaç açıdan şaşırtıcı. Nmecha, skor 0-0 iken 79. dakikada oyundan alınmıştı. Yerine Jobe Bellingham girmiş ve bir dakika sonra Maximilian Beier'in galibiyet golünün asistini yapmıştı. Dolayısıyla galibiyeti getiren harika golü sayesinde taraftarların gözdesi olması gereken isim oydu. Ya da Dortmund'un oyununu bir oyun kurucu gibi başarıyla düzenleyen Joey Veerman.

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Felix Nmecha, BVB'de geçen yılki güçlü formundan uzak

Nmecha ise silik bir performans sergiledi ve geçen sezondan Dünya Kupası'na taşıdığı güçlü formundan şu anda uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Nmecha, Dünya Kupası'nda herkesin dilindeydi ve İngiliz kulüplerinin kendisi için yüz milyonlarla ifade edilen bonservis bedelleri ödemeye hazır olduğu yönündeki çok sayıda transfer iddiasına konu olmuştu.

Ancak Nmecha, yeni sezona şu ana kadar iyi başlayamadı. Lige yeni yükselen Paderborn karşısında (3-0) oyuna sonradan girerek attığı, biri röveşata olan iki kritik gol bunun istisnası. Bunun dışında gol ve asist hanesi sıfır.

Yine de 26 yaşındaki oyuncunun tamamen formsuz olduğu söylenemez. Temel istatistiklerde iyi bir ortalamaya karşılık gelen rakamlara ulaşıyor. Ancak BVB için fark yaratan bir oyuncu olması beklenen Nmecha'dan beklentiler, doğal olarak diğerlerinden daha yüksek. Teknik direktör Niko Kovac da geçen nisan ayında, Nmecha dizindeki bağ yırtığı nedeniyle forma giyemediğinde "Felix'li BVB ile Felix'siz BVB farklı" demişti. Nitekim Dortmund, oyun bağlantısını kuran oyuncu olarak onun yokluğunu hissetmişti.

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Felix Nmecha: Top kayıpları, düşük yoğunluk, ritim eksikliği

Şimdiyse Nmecha'nın performansında olumlu yönlerden çok olumsuzluklar öne çıkıyor. Oyun kurulumunda, çoğu zaman dikkatsizlikten kaynaklanan gereksiz top kayıpları yapıyor. Top rakipteyken girdiği bire bir mücadelelerde fazla yumuşak kalıyor ve yeterince direnç göstermiyor; topsuz hareketliliğini de geliştirmesi gerekiyor. Her iki oyun yönünde gösterdiği yoğunluk da şu anda yetersiz. Düzenli süre almasına rağmen ritim bulamıyor.

Millî takım formasını 14 kez giyen oyuncunun çaba göstermediği söylenemez. Nmecha sahada sorumluluk alıyor, koşuyor ve çok şey deniyor. Ancak girişimleri çok sık sonuçsuz kalıyor ya da yanlış kararlar veriyor. Bu da sıklıkla dar alanlarda bulunan oyuncunun hemen tehlikeli durumlarla karşılaşmasına yol açıyor.

Kovac, altı hafta önce Hoffenheim'daki zayıf performansının ardından Nmecha'yı devre arasında oyundan çıkardığında "Felix kesinlikle ulaşabileceği seviyede değil henüz" demişti. "Dünya Kupası'nda oynadı. Hazırlık dönemi belki alışık olduğumuz gibi geçmedi, şimdi biraz zamana ihtiyacı var. Onu yavaş yavaş hazır hâle getirmeliyiz. Fiziksel olarak henüz benim görmek istediğim, ulaşabileceği ve daha önce de bulunduğu seviyede değil. Ama o seviye gelecek."

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Formsuz Felix Nmecha'ya bir mola iyi gelebilir

Dortmund'da hâlâ o an bekleniyor. Nmecha artık üç maçta 90'ar dakika oynamış ve eylül başına kıyasla belirgin biçimde gelişme göstermiş olsa da baskın performanslar açısından durum aynı değil. Bu konuda hâlâ ciddi ilerleme kaydetmesi gerekiyor.

Nico Schlotterbeck, SGE karşısında alınan galibiyetin ardından, Dortmundluların son günlerdeki yorucu seyahatleri sorulduğunda Sky'a "Yük yönetimi her zaman komik bir ifade" dedi. "Yani ben her zaman oynayabilirim" diyen kaptan, bir savunmacı olarak bunun kendisi için belki daha kolay olduğunu da ekledi: "İleride oynayanlar için sanırım durum biraz farklı."

Nmecha, BVB oyuncuları arasında en fazla süre alan yedinci isim. Bu ve düşen formu göz önüne alındığında, kısa bir dinlenme ona iyi gelebilir. Kovac, salı günü Bremen'e karşı oynanacak Almanya Kupası maçında bunun gerçekleşebileceğine dair küçük bir ipucu verdi. Teknik direktör, Jobe Bellingham'ın "kupada kesinlikle yeniden kadroda olacağını" ve muhtemelen ilk 11'de sahaya çıkacağını açıkladı. Veer­man'ı iyi performansının ardından yedek bırakması da pek olası görünmüyor.

Belki de Nmecha için yedek kulübesinde oturmak, doğru zamanda gelecek doğru hamledir. Potansiyelini gösteren işaretler var ancak istikrarı hiç yok. Kovac, Nmecha'nın yeniden güçlenmesi ve performanslarında daha istikrarlı olması için bir yol bulmalı. Çünkü BVB'nin, geçen yılki dinamik ve fark yaratan Nmecha'ya ihtiyaç duyduğu tartışmasız.

Felix Nmecha: BVB'deki performans verileri