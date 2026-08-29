Yassine Djessim, Strasbourg'u Fransa Ligi'ndeki ilk galibiyetine taşıdı. Dikkat çeken performansına imza atan oyuncu, bugün cumartesi günü Meinau Stadı'nda Lens karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının iki golünü de kaydederek, geriye düştükleri maçı değerli bir zafere çevirdi ve takımına bu turnuvadaki yolculuğunda kusursuz bir başlangıç armağan etti.

Yassine, Strasbourg'un performansındaki en etkili unsurdu. Sağ kanatta büyük bir etkinlik göstererek sonucun tersine dönmesinde belirleyici bir rol oynadı; çabasını 48. dakikada attığı beraberlik goluyle taçlandırdı, ardından maçın bitimine 6 dakika kala geri dönerek galibiyet golünü muhteşem bir şekilde kaydetti.

Strasbourg'un güçlü başlangıcına rağmen Lens, ilk yarı bitmeden öne geçmeyi başardı. Sima'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Florian Thauvin 37. dakikada başarıyla gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi.

Ancak Yassine, takımının mağlup ayrılmasına razı olmadı. İkinci yarının başlamasından yalnızca 3 dakika sonra, organize bir toplu hücreyi değerlendirerek sağ ayağıyla isabetli bir vuruş yaptı ve Strasbourg'u maça döndürerek karşılaşmayı yeniden alevlendirdi.

Oyuncunun etkisi golle sınırlı kalmadı; tehlikeli hareketlerine ve fırsatlar üretmeye devam etti. 55. dakikada Jacobo Ortega'nın attığı ancak video yardımcı hakem teknolojisinin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği golle sonuçlanan atakta da rol aldı.

Strasbourg'un baskısı sürerken Yassine, 84. dakikada yeniden belirleyici anın kahramanı oldu; bir toplu hücreyi başarılı bir vuruşla sonuçlandırarak maçtaki ikinci golünü kaydetti ve ev sahibi ekibin Lens karşısındaki geri dönüşünü tamamladı.

Strasbourg, Lens'in geri dönme çabalarına rağmen son dakikalarda üstünlüğünü korudu ve sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.