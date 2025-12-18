Işığa doğru bir yürüyüş: Franz Beckenbauer İtalya’daki Dünya Kupası’nda - İkonlar 1990

Bugün bile Dünya Kupası kutlamalarında, en ince ayrıntısına kadar koreografisi hazırlanmış her kutlamanın bir anda anarşikleştiği ve artık hiçbir senaryoya uymadığı o an vardır: Gennaro Gattuso’nun, 2006’da Squadra Azzurra’nın zaferinden sonra üzerindeki diğer tüm kıyafetleri tribündeki tifosilere hediye ettikten sonra Berlin Olimpiyat Stadı’nın çimlerinde yalnızca iç çamaşırıyla yürümesi; Iker Casillas’ın, İspanya’nın 2010’daki zaferinin ardından profesyonel olarak işaretlenmiş bir röportaj sırasında dönemin sevgilisi, TV gazetecisi Sara Carbonero’yu dudaklarından öpmesi; Türk aşçı Salt Bae’nin 2022’de Katar’da bir anda kendini Arjantinli futbolcu sanıp Lionel Messi ve arkadaşlarının elinden kupayı çekip aldığı o utanç verici anlar; en azından yanında tuz yoktu.

Bir de o tek sahne var ki, en azından o dönemde hayatta olan tüm Alman futbolseverlerin kolektif hafızasına kazınmıştır: Franz Beckenbauer; kahverengi bukleleri, uzun ve dalgalanan ceketi, açık renkli bol kumaş pantolonunun ceplerindeki elleri, boynundaki altın madalyasıyla, çevresinde oyuncuları çocuklar gibi coşkuyla kutlama yaparken, fotoğrafçılar ve kameramanlar onları kovalarken, Stadio Olimpico’nun çimlerinde düşünceli bir şekilde yavaş yavaş yürüyor. Kolektif çılgınlığın ortasında mahrem bir yalnızlık ve sakinlik anı.

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1990: Almanya için her şeyin mümkün göründüğü bir yıl

“Her şey çok uzaktı. Bu kadar büyük bir coşku ve böyle gürültülü bir atmosfer olmasına rağmen. Ben sadece sahadaydım, hareket ettiğimi de fark ettim. Ama sanki beni biri itiyormuş gibi hissettim. Beni biri zorluyordu. Beni biri çekiyordu. Ama o sırada ne düşündüm? Artık bilmiyorum. Muhtemelen rüya görüyordum” sözleriyle Beckenbauer, bu yalnız anları bizzat tarif etmişti.

Tarih 8 Temmuz 1990. Almanya az önce üçüncü kez dünya şampiyonu olmuştu; bunu daha önce yalnızca Brezilya ve İtalya başarmıştı. Futbol İmparatoru Franz Beckenbauer efsaneden, 1990 İtalya Dünya Kupası’nın bu son büyülü gecesinde, kesin olarak Alman futbolunun ışık saçan figürüne ve kendini yeniden bulan bir ülkenin adeta gizli başkanına dönüşmüştü.

Dünya Kupası, Almanya ve Almanlar için her şeyin mümkün göründüğü bir yılın ortasında oynanıyordu. Beckenbauer ile oyuncuları da kolektif mutluluk dolu bir yaz yaşatıyordu. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989’da yıkılmış, iki Alman devleti, en azından Batı Almanya Federal Cumhuriyeti’nin anladığı biçimiyle, birleşme sürecine girmişti. Roma’daki zaferden birkaç ay sonra, 3.10.1990’da, Doğu Almanya Federal Cumhuriyet’e katılacak, acı veren 40 yıllık ayrılığın ardından Alman topraklarındaki reel sosyalizm deneyi sona erecekti. Doğu Alman oyuncular İtalya’da henüz yer almıyor olsa da, şampiyonluk her iki Alman devletinde de aynı şekilde kutlanıyordu. 1990 Dünya Kupası ilk pan-Alman deneyim olarak hissedildi; bu, uzun süre ayrı kalmış bir milletin ilk ortak zaferiydi.

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Franz Beckenbauer, Dünya Kupası’nı hem futbolcu hem teknik adam olarak kazanan ikinci kişi oldu

O Roma gecesinde 44 yaşında olan Franz Anton Beckenbauer, Alman takımının başındaki son maçında daha önce yalnızca Brezilyalı Mario Zagallo’nun başardığını başarmıştı: Hem futbolcu hem teknik adam olarak dünya şampiyonu olmak. Belki de Almanların en sıra dışısı olan o rahat, hafif, zarif, duyarlı ve güzel şeylere dönük adam, bu zaferin orkestra şefiydi. Franz Beckenbauer bir güneş çocuğuydu; öyle bir aurayla kutsanmıştı ki, bir odaya girdiğinde etrafı bir anlığına durmuş gibi görünürdü. Futbolcu olarak dünya şampiyonu, teknik adam olarak dünya şampiyonu, daha sonra da Alman futbolunun 2006’daki yaz masalının mimarı. Ona her şey kolay geliyormuş gibi görünüyordu; ta ki çok daha sonra hiçbir şey kolay olmayana kadar. Onun yönettiği 2006 Dünya Kupası adaylığıyla ilgili yolsuzluk suçlamaları ortaya çıktığında, oğullarından biri kanserden hayatını kaybettiğinde ve bu durum onun sadece mecazi anlamda değil, kelimenin tam anlamıyla da kalbini kırdığında: Karanlık düşünceler, bypass ameliyatları. Beckenbauer gözlerden uzaklaştı. Ardından göz enfarktüsü, Parkinson ve buna eşlik eden başlangıç aşamasındaki demans geldi. 7 Ocak 2024’te ise 78 yaşında erken ölüm.

Ancak sonunda yeniden insan olan o ışık saçan figürün bu hüzünlü sonu, 1990’da hâlâ çok uzaktaydı. Finalden önce soyunma odasında oyuncularına, “Çıkın, eğlenin ve futbol oynayın” demişti. Tasavvur edilebilecek en basit konuşmaydı bu; Franz Beckenbauer’in kişiliği hakkında çok şey anlatıyordu, ama onun teknik adam olarak asla hafifmeşrep biri olmadığını da gizlemiyordu. Turnuva boyunca takımını her rakibe karşı titizlikle hazırlamıştı; hiçbir maçta oyuncuları şaşkın görünmüyordu, her zaman baskınlardı ve kontrol hep onlardaydı. Aynı zamanda herkes, aralarında Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme, Jürgen Kohler, Thomas Häßler ya da Rudi Völler gibi o dönemin veya geleceğin dünya yıldızları da olsa, neyi YAPAMADIĞINI biliyordu. Beckenbauer bu konuda acımasızdı. Elbette kaptanı Lothar Matthäus’un, İtalya’da harika bir turnuva geçirse bile, kendisinin sahip olduğu türden bir yetenekle kutsanmadığını biliyordu. Matthäus, daha sonra Arjantinli yıldız tarafından en sert rakibi ve en sevdiği rekabet olarak anılacak olsa da, Diego Armando Maradona seviyesine de tam olarak çıkamıyordu.

Kaiser Franz, O Rei Pele ve Koning Johan futbola hükmediyor

Ancak Beckenbauer’in dünya futbolu açısından önemi biraz daha yüksek değerlendirilmelidir. Belki de topla Maradona kadar çok şey yapabilen bir daha hiç olmadı, ama yeni bir pozisyon icat eden o değildi. Beckenbauer farklıydı; süpürücü liberoyu geriden oyun kuran bir oyuncuya dönüştürdü. Roma finalinden birkaç yıl sonra Arrigo Sacchi’nin Milan’da dörtlü savunma, alan markajı ve ön alan baskısını getirmesine kadar oyunu düzenleyen ve hücum akışını başlatan bir futbol quarterback’i yarattı. Beckenbauer’in futbolcu olarak uzmanlığı, dış ayakla attığı uzun ve isabetli çapraz paslar ile savunmadan top sürerek çıkarken yaptığı karşı konulamaz driplinglerdi; sırtı dik, gözleri hep sahanın üzerindeydi. GOAT tartışması daha icat edilmeden çok önce, Beckenbauer zarafetiyle, Pelé attığı gollerle bir doğa gücü olarak, Johan Cruyff ise Hollanda’nın Voetbal Totaal anlayışının belirleyici figürü olarak dünya futboluna yön verdi. Kaiser Franz, O Rei Pele ve Koning Johan: futbola hükmeden üç dost.

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Artık teknik adam olarak Beckenbauer, oyunculara ölümlü olduklarını hatırlatmaktan çekinmiyordu. Çeyrek finalde Çekoslovakya karşısında alınan epey dar 1-0’lık galibiyetin ardından Matthäus ve arkadaşları soyunma odasında hayatlarının fırçasını yedi. Andreas Brehme daha sonra Beckenbauer’in öfke patlamasını şöyle anlatacaktı: “Franz çılgına dönmüştü. Küfredip durdu, dünyanın en büyük aptalları olduğumuzu söyledi ve bir buz kovasını soyunma odasının içinde tekmeyle fırlattı. Neler olduğunu hiç anlamamıştık.” Matthäus da orada olduğu kadar daha önce hiç aşağılanmadığını söyleyecekti. “Ama Franz bunu tamamen bilinçli yaptı. Her zaman ileri görüşlüydü ve bir işaret vermek istiyordu.”

Lineker’in efsane sözünden Beckenbauer’in takımı sorumlu

Birkaç gün sonra İngiltere’ye karşı oynanan yarı final ise turnuvanın tamamındaki en iyi maça dönüştü; 120 dakika boyunca birbirine hiçbir şey vermeyen, müthiş performans sergileyen iki takım vardı sahada. Sonunda Almanların kazandığı bir penaltı atışları ve Gary Lineker’in efsane sözü kaldı geriye. “Futbol basit bir oyundur: 22 adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar ve sonunda her zaman Almanlar kazanır.”

Final zaferinin ardından duyguların taşkınlığı içinde Beckenbauer de birkaç gün sonra içerik olarak buna benzer bir şey söyleyecek, ancak Lineker’in ince ironisinden yoksun olacaktı. Böylece o zamana kadar yardımcısı olan ve yerine geçecek Berti Vogts’un omuzlarına taşınması neredeyse imkânsız bir yük bindirecekti. “Şu anda dünyada bir numarayız, uzun zamandır da Avrupa’da bir numarayız. Şimdi Doğu Almanya’dan oyuncular da katılacak. Bence Alman takımı yıllar boyunca yenilmez olacak. Dünyanın geri kalanı için üzgünüm.”

İşler farklı gelişti. Zarif dünya vatandaşı Beckenbauer’le kıyaslandığında daha sıradan görünen Berti Vogts yönetiminde DFB takımı, 1994’te ABD’de ve 1998’de Fransa’da çeyrek finalde takılacaktı; Oliver Bierhoff’un Altın Golü ile 1996’da İngiltere’de gelen Avrupa Şampiyonluğu ise bu on yılda birleşik Almanya takımının kazandığı tek ilave şampiyonluk olarak kalacaktı; yine de eski Doğu Almanya vatandaşı, Dresden doğumlu Matthias Sammer turnuvanın en iyi oyuncusu olacaktı.

Ancak 1996 da, Beckenbauer’in Roma’daki yürüyüşünün yaşandığı bu geceden, Beckenbauer’in milli takım teknik patronu olarak çıktığı ilk maç kadar uzaktaydı. 1984’te Almanya, Jupp Derwall yönetiminde Avrupa Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez grup aşamasında elenince, kısmen de arkadaşlarının BILD gazetesindeki kampanyası sayesinde Beckenbauer takımın başına getirilmişti. Derwall’ın görevden alınmasının olduğu gün Almanya’nın en büyük gazetesi “Franz: Hazırım” manşetini atmıştı. Oysa Beckenbauer yalnızca danışmanlık türü bir görevi düşünebileceğinin sinyalini vermişti, ama hikâye artık ortadaydı. DFB gerçekten de kendisine Derwall’ın yerini alıp Alman futbolunu kurtarmak isteyip istemediğini sorduğunda ise artık geri dönemez ya da dönmek istemez hâle gelmişti. Eylül 1983’te New York Cosmos formasıyla son maçına çıkan 39 yaşındaki köşe yazarı ve futbol emeklisi Beckenbauer, bir gecede takım patronu Beckenbauer’e dönüşmüştü.

Takım patronuydu, resmî anlamda milli takım teknik direktörü değil; çünkü Beckenbauer hiçbir zaman antrenörlük lisansı almamıştı. Resmî olarak milli takım teknik direktörü, lisans sahibi yardımcılarından biri olarak görünürdü hep. Ama patron Beckenbauer’di ve futbolda teknik adam olarak oyunu yeniden icat etmese de, Franz Beckenbauer teknik adam olarak da en az o kadar titiz ve başarılıydı. 1986 Dünya Kupası finali, 1988 Avrupa Şampiyonası yarı finali, Roma’daki zafer, daha sonra da Bayern Münih’te iki kez geçici teknik direktör olarak lig şampiyonluğu ve Avrupa kupası zaferi.

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Beckenbauer dizginleri gevşetiyor, futbol söz konusu olmadığı sürece

1990 Dünya Kupası’nda Alman başarısının sırrı, rakiplere karşı yapılan mükemmel hazırlık ve önleyici azarın yanı sıra takım ruhuydu. Almanlar İtalya’da adeta yarı ev sahibi bir turnuva oynuyordu. Alman final on birindeki beş oyuncu ekmeğini o dönemin dünyanın en iyi ligi olan Serie A’da kazanıyordu. AS Roma’da oynayan Thomas Berthold ve Rudi Völler’in yanı sıra, Lothar Matthäus, Andreas Brehme ve Jürgen Klinsmann da Inter’deki Alman grubu oluşturuyordu. Bir yıl önce Inter scudetto’yu kazanmış, Lothar Matthäus da Napoli’li Maradona’nın yanında Serie A’nın en iyi oyuncusu olmuştu.

Maradona ve Arjantin, 1990 Dünya Kupası’nda yedi maçlarının üçünü en azından Napoli’de oynama şansı bulurken ve orada Napoli taraftarlarının tezahüratları eşliğinde İtalya’yı turnuvanın dışına iterken, DFB takımı ise tam beş maçını San Siro’da oynuyordu. Futbolun bu katedrali Stadio Giuseppe Meazza, böylece her anlamda Almanların ev stadına dönüşmüştü. Almanlar kamp yerlerini de yakınlarda kurmuştu; Como Gölü kıyısındaki bir şato kompleksinde konaklıyorlardı. Beckenbauer, oyuncuların daha hazırlık döneminde Malente Spor Okulu’nda kamp bunalımına girdiği 1986’daki olumsuz deneyimlerden ders çıkarmış ve kampı ailelere açmıştı. En azından gündüzleri oyuncuların eşleri de antrenman kampına gelip havuzu doldurabiliyordu. Akşamları bir iki bira ya da bir kadeh şaraba açıkça izin vardı, sigara içenler de azarlanmıyordu. Bir oyuncu dışarı çıkma konusunda acil bir ihtiyaç hissederse, kapının önünde Lothar Matthäus’un küçük Peugeot cabriosu hazır bekliyordu; anahtar üzerindeydi. Beckenbauer dizginleri gevşetiyordu, futbol söz konusu olmadığı sürece.

Turnuva Yugoslavya karşısında alınan 4-1’lik galibiyet ve Lothar Matthäus’un attığı iki golle başladı; özellikle 3-1’i getiren o dinamik solo koşusu ve sert vuruşu, turnuvanın simge gollerinden birine dönüştü. Yetersiz kalan Birleşik Arap Emirlikleri karşısında gelen 5-1’in ve Carlos Valderrama ile Rene Higuita’nın Kolombiyası karşısındaki ciddi 1-1’in ardından son 16 turunda ezeli rakip Hollanda bekliyordu; Rudi Völler, Frank Rijkaard’ın tükürmesi nedeniyle oyundan atıldı, tarihin en büyük hakem hatalarından biriydi bu, Jürgen Klinsmann hayatının maçını oynadı, 2-1. Sonra Çekoslovakya’ya karşı o buz kovası-fırça maçı, İngiltere’ye karşı penaltılar ve nihayet büyük final. Yine Arjantin’e karşı, tıpkı 1986’da olduğu gibi, ama bu kez favori Almanlardı.

Ancak final bir hayal kırıklığına dönüştü; bugün YouTube’da ya da FIFA+’ta ya da her nerede olursa olsun tekrar izlenmesi gereken türden bir maç değildi. Arjantin’de aralarında yarı finalde attığı eşitlik golüyle İtalya’yı ağlatan ve böylece Arjantin’in şanslı penaltı galibiyetinin önünü açan forvet Claudio Caniggia’nın da bulunduğu tam dört oyuncu cezalıydı.

Arjantin 1990 boyunca turnuvanın tamamında gol atmaya fazla ilgi göstermemiş, daha çok sert savunma yapıp acımasız fauller işlemişti, ama final tek kelimeyle bir tekmeleşmeye dönüştü. Güney Amerikalılar maçı dokuz kişi tamamladı, 90 dakika boyunca da gerçek bir gol pozisyonu üretemedi. Sahadaki en iyi oyuncu ise VfB Stuttgart’tan Guido Buchwald’dı; sarı mullet saçlı, sert bir savunma oyuncusu olan Buchwald, finalde Diego Maradona’nın bekçisi olarak hayatının maçını çıkardı.

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Buchwald, Diego Maradona’yı nasıl çaresiz bıraktı

“Başta iyi durumdaydı” diye hatırlıyordu Buchwald bir keresinde gezegenin en iyi futbolcusuyla yaşadığı o özel düelloyu, “ama sonra giderek daha sinirli hâle geldi.” Maradona’nın maç ilerledikçe “giderek küçüldüğünü” söylüyordu. Bir noktada Maradona, Buchwald bir ikili mücadeleyi daha kazandığında, çimlere çökmüş ve hayal kırıklığı içinde “You again” diye inledi. Yine sen. Dünya yıldızının, Svabya’lı o yıkıcı oyuncu karşısındaki koşulsuz teslimiyeti. Sonrasında özel bir ödül de aldı: Guido Buchwald’a o günden sonra Almanya’da futbol taraftarları “Diego” diye seslenecekti. Ancak o akşam Diego ve arkadaşlarının hücumda da aklına pek bir şey gelmedi. Sonuç olarak Dünya Kupası finali tarihte ilk kez bir penaltıyla belirlendi. Belki daha da sonuç olarak: Arjantinlilerin faullerinin damga vurduğu bir maçta, belirleyici penaltıya bir faul olmayan pozisyon yol açtı. Rudi Völler, ceza sahasında Roberto Sensini’nin uzattığı bacağına takılarak düştü; bugün Völler’in kendisinin de kabul ettiği gibi, VAR’dan geçemeyecek bir penaltıydı bu.

Andreas Brehme’nin Almanya’da ve İtalya’da, Stadio Olimpico siyah-kırmızı-altın ve yeşil-beyaz-kırmızı bayrak denizine dönmüşken, büyük coşkuyla karşılanan penaltısının etrafında, zamandan kopup gelmiş gibi duran ve o dönemin futbolu hakkında çok şey anlatan özel bir hikâye daha var: Andreas Brehme penaltı noktasına sadece Lothar Matthäus kendini tam emin hissetmediği için yürüdü. Kaptanın ilk yarıda ayakkabısının tabanı kırılmıştı. Matthäus bunu daha sonra, “Bir malzeme hatası. Krampon tabanda ayağımdan aşağı doğru sarkıyordu. Hani hâlâ son liflerinden birine tutunan süt dişi gibi” diye anlatacaktı. Malzeme hatası mı? Yoksa belki de malzeme yorgunluğu mu? Aslında her zaman Puma ile sözleşmeli olan, babası da Frankonya’daki Herzogenaurach kentindeki bu malzeme üreticisinde kapıcı olarak çalışan Matthäus, 40 ⅓ numaralı Adidas Copa Mundial’i milli takımda zaten 1982’den beri giyiyordu. O dönemde oyuncuların, en azından Alman milli takımında, kendi tercih ettikleri ya da sponsorlarının ayakkabılarıyla oynamalarına izin verilmiyordu. Ve milli takım da Adidas toprağıydı; ta ki Nike’ın devralacağı 2027’ye kadar.

Maradona, Matthäus’un finalde giydiği ayakkabıları bağlamıştı

Ama Matthäus ve kırılan Copa Mundial’ine dönelim: O ayakkabı bugün Alman Futbol Müzesi’nde sergileniyor, çünkü anlatabildiği bir hikâye daha var. 1988’de bir maçta Diego Armando Maradona’nın sihirli ayaklarını bile taşımıştı! Dünya yıldızı Michel Platini’nin jübile maçında ayakkabılarını unuttuğu için Matthäus ona yedek ayakkabılarını ödünç vermişti; Roma finalinde kırılan o ikonik Copa Mundial’leri. Maradona’nın ayakkabı bağlama konusunda özel bir tarzı vardı; her zaman bir deliği boş bırakırdı. Matthäus bağcıkları öylece bıraktı, buna alıştı ve bu yüzden hayatının en önemli finalinde Maradona’ya karşı, bağlarını Maradona’nın yaptığı ayakkabılarla sahaya çıktı.

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Matthäus taban kırılınca devre arasında ayakkabı değiştirdi, ancak yedek ayakkabılar yarım numara büyüktü. Neredeyse 35 yıl sonra, herhangi bir hazırlık maçı için bile her yıldıza üç çift ayakkabı sunulan bir dönemde insanın gözünde canlandırması gereken ayrıntılardan biri daha: Adam Dünya Kupası finaline çıkıyor ve malzeme sorumlusunun yanında herkese tam uyan yeterli sayıda ayakkabı yok! Efsane. Ya da belki değil.

Her neyse: Matthäus biraz büyük ve açılmamış ayakkabılar içinde kendini tam güvende hissetmedi ve penaltıyı kullanmaktan vazgeçti. Topun başına Andi Brehme geçti. Topu direğin hemen yanından sol alt köşeye öyle ölçülü bir şekilde gönderdi ki, Arjantin kalesindeki penaltı canavarı Sergio Goycochea’nın bile şansı olmadı. Brehme arkasını döndü, koşarak uzaklaştı, iki elini göğsünün önünde yukarı aşağı salladı, beceriksizce havaya sıçradı, bir kez, iki kez, sonra takım arkadaşları onun üstüne yığıldı. Muhteşem derecede gerçek, muhteşem derecede spontane ve kesinlikle çalışılmış olmayan bir sevinçti bu; sonraki haftalarda yalnızca bu satırların yazarı tarafından değil, mahalle sahalarında defalarca taklit edilecekti. 4:42 oyun ve 3 dakika uzatma süresi sonra Almanya dünya şampiyonuydu.

Rummenigge yardımcı yorumcu olarak anlatıyor: Almanya üçüncü kez dünya şampiyonu

Alman oyuncular sarılıyor, zıplıyor. Maradona ağlıyor. Beckenbauer röportaj veriyor, oyuncuları ise kupa törenine hazırlanıyor. Arjantinli oyuncular madalyalarını alırken stat ıslıklıyor. Maradona ağlıyor. Uzun uzun. Yürek parçalayıcı şekilde. Üzerlerinde dalgalı beyaz elbiseler olan ve başlarında dev mermer heykeller taşıyan kadınlar, Romulus ve Remus ile Capitol kurdu, Kolezyum vesaire, podyuma çıkıyor. İnanılmaz görüntüler. Alman oyunculara ve teknik ekibe altın madalyalar. Dünya Kupası kupası. 1986’daki kaybedilen finalin Dünya Kupası kaptanı Karl-Heinz Rummenigge, ARD yayınında yardımcı yorumcu olarak, “Şüphesiz burada statta en çok öpülen nesne” diyor. Yorumcu Gerd Rubenbauer ise “Evet tabii, hanımlara henüz yanaşmaya cesaret edemiyorlar” diye baba şakası yapıyor. Rummenigge bu utandıran ana gülüyor; 90’larda gerçekten her şey iyi değildi. Göz alıcı ışık gösterisi. Oyuncular kupayla birlikte stadyumda koşuyor. Alman taraftarlar “Zafer!” diye tempo tutuyor. 1974 dünya şampiyonu kaleci ve artık kaleci antrenörü olan Sepp Maier, Super 8 kamerasıyla her şeyi kaydediyor; ancak 22 yıl sonra bu filtresiz Dünya Kupası belgeseli, sade “We are the Champions” adıyla Berlin’deki 11mm film festivalinde prömiyer yapacaktı. Stadio Olimpico siyah-kırmızı-altın ve yeşil-beyaz-kırmızı bir bayrak denizi. Oyuncular zıplıyor. Zıplıyor. Zıplıyor. Kutluyor. Bodo Illgner, Icke Häßler’i sırtında taşıyor. Andreas Brehme kupayı öpüyor. Franz Beckenbauer ışığa doğru yürüyor.