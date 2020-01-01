Isco’nun Zidane isyanı kameraya yakalandı

Real Madrid’in 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisine yeterince şans vermediği gerekçesiyle teknik direktör Zinedine Zidane’ı eleştirdi.

El Clasico’nun devre arasında takım arkadaşlarıyla dertlenen Isco’nun, Fransız teknik adam için “Beni oyundan çıkaracaksa 50. veya 60. dakikalarda çıkarıyor. Oyuna alacaksa bunu 80. dakikada yapıyor” dediği duyuldu.

Luka Modric’in de Isco’nun bu sözlerine gülerek karşılık verdiği görüldü.

Yeni sezonda ikisi ilk 11’de olmak üzere dört maçta forma şansı bulan Isco, toplamda 148 dakika sahada kaldı.

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Yıldız oyuncu bu maçlarda skor katkısı yapamadı.