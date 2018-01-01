Isco ara transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmayacağını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Isco, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Santiago Solari'nin güvenini kazanamayan Isco, Real Madrid'de kalmaya devam etmek istiyor.

Solari ise spekülasyonlara rağmen orta saha oyuncusu Isco ile hiçbir probleminin olmadığını söylüyor.

26 yaşındaki oyuncu Deportes Cuatro'ya yaptığı açıklamada Madrid'de mutlu olduğunu ifade etti:

"Ara transfer döneminde kulüpten ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Hedefim Real Madrid'de birçok kupa kazanmak."

Isco, Julen Lopetegui'nin yönetimindeki son maç olan 5-1'lik Barcelona hezimetinde forma giymiş, o karşılaşmadan sonra sadece iki kez ilk 11'de maça başlamıştı.

Real Madrid ligde 29 puanla 4. sırada yer alırken lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde bulunuyor.