NE OLDU? Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, satıştan elde edilen geliri Rusya'nın Ukrayna işgalindeki kurbanlarına bağışlama sözü verdi.

Ancak İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, paranın henüz transfer edilmediğini iddia etti.

NE DEDİLER: İngiltere'de yaptırım uygulanan kişilerden biri de Roman Abramovich. Chelsea, 30 Mayıs'ta satıldı, ancak milyarlarca sterlin banka hesabında duruyor, çünkü Dışişleri Bakanlığı hala paranın Ukrayna halkına verilebilmesi için fonu kullanmadı.

Dışişleri Bakanlığı, "Neden bu kadar uzun sürüyor? Transfer ne zaman yapılacak?" sorusunu sordu.

BÜYÜK RESİM: Dışişleri Bakanı Rehman Chishti, Bryant'a yanıt olarak, hükümetin münferit vakalar hakkında yorum yapmayacağını, ancak işgalden bu yana Rus devletiyle bağlantılı 1.100 kişiye yaptırım uyguladığını belirtti.

VE DAHA FAZLASI: Chelsea şu anda, sahibi olarak ilk transfer döneminde büyük yatırımlar yapan Boehly'nin elinde bulunuyor.

Maviler, bu yaz Wesley Fofana, Marc Cucurella ve Raheem Sterling gibi isimlere toplamda 250 milyon Sterlin'den fazla para harcadı.

Ancak, Rusya işgalindeki Ukrayna'da ezilen halk için söz verilen para henüz yatırılmadı.

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