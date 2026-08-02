Genç forvet Carlos Espí, hayali bir 48 saat yaşadı. Yalnızca iki gün içinde Premier Lig'e transfer olmanın eşiğinden Real Madrid ile imza atıp teknik direktör José Mourinho yönetiminde ilk kez sahaya çıkma noktasına gelen genç oyuncu, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından basına konuştu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Espí, Real ile imza atıp birkaç gün içinde ilk kez sahaya çıktığı çılgın haftasını değerlendirerek şunları söyledi: "Dünyanın en mutlu adamı gibi hissediyorum, açıklanamayacak üç gündü ve son derece mutluyum."

Son detayları nasıl yaşadığına ilişkin Espí, "Madrid'de daha 72 saat bile geçirmedim, takım arkadaşlarımla antrenman yaptım, ilk maçımda oynadım ve çok mutluyum" dedi.

Real Madrid'in aramasını aldığındaki tepkisiyle ilgili olarak Espí, "İlk başta şok oldum ve buna inanamadım, ama sonunda gerçekti. Mourinho beni aramadı ama beni bizzat karşıladı, tesiste daha bir dakika bile geçirmemiştim" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün sahaya çıkarken kendisinden ne istediği sorulduğunda genç forvet şu yanıtı verdi: "Kendim gibi olmamı, maç zorlu olduğu için ceza sahası içinde bulunmamı ve elimden gelen her şeyi ortaya koymamı istedi."

Real Madrid takımına neler katabileceği konusunda Espí, "Bu bir hayal, takım arkadaşlarıma yardım etmek, elimden gelenin en iyisini yapmak ve teknik direktörün bana sunduğu tüm fırsatları değerlendirmek için buradayım" diye ekledi.

Ailesiyle konuşup konuşamadığı sorusuna Espí, "Anne babamı gördüm ama arkadaşlarımı ya da ailemin geri kalanını henüz görmedim, çok şaşkındım ve formanın fotoğraflarını falan gönderiyordum, çok mutluyum" karşılığını verdi.

Bunu açıklaması yasakken Real Madrid'e transferini birine söyleyip söylemediğine dair Espí şunları belirtti: "Hayır, kimseye söylemedim. Çok yoğun bir baskıyla dolu bir haftaydı çünkü bu her oyuncunun istediği bir hayal ve haber, herkes bana soruyordu ve ben hiçbir şey söyleyemiyordum, biraz fazlaydı ama çok mutluyum."

Gerçekleştirmeye çalıştığı hayaller hakkında genç forvet, "Öncelikle süre almak, kupalar kazanmak, birçok maçta galibiyetler elde etmek, Santiago Bernabéu Stadı'nda ilk kez sahaya çıkmak ve burada her oyuncunun yapması gereken her şey" dedi.

Soyunma odasında tanıdığı biri olup olmadığı sorulduğunda Espí, "Genç oyuncular benimle çok ilgileniyor, Juan Martínez'i zaten tanıyordum çünkü Tabernes'ten arkadaşız. A takımının tüm oyuncuları beni şaşırttı: Arda Güler, Díaz, Valverde, Carreras ve herkes" ifadelerini kullandı.

Elindeki sargının Karim Benzema'ya bir gönderme olup olmadığı sorulduğunda Espí, "Üç yıldır takıyorum çünkü bana hiç kötü şans getirmedi.. Sadece bir iyimserlik meselesi" yanıtını verdi.

Gol için belirli bir sayı koyup koymadığına dair Espí, "Hayır, belirli bir sayı koymuyorum, bana verdikleri güvenin karşılığında ve Real Madrid'e her konuda yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım" dedi.

Espí, sözlerini Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior ile hücum hattını paylaşmaya değinerek noktaladı: "İkisi de dünyanın en iyileri arasında, kendimi orada onların yanında görmek tarif edilemez ve eşsiz bir şey, son derece mutluyum."