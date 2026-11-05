Liverpool forveti Alexander Isak, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçta kulüp adına ilk Şampiyonlar Ligi golünü atmasına rağmen hayal kırıklığını dile getirdi. İsveçli millî futbolcu, İstanbul'da iki kez öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamayan Liverpool'un bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk yenilgisini aldığını ve “özensiz” oynadığını kabul etti.

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Avrupa'daki kusursuz başlangıç İstanbul'da sona erdi

Liverpool, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki heyecan dolu maçta Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Andoni Iraola ilk 11'de beş değişiklik yaparken, 17 yaşındaki Trey Nyoni A takım düzeyindeki ilk profesyonel golünü atarak Liverpool'u 25. dakikada öne geçirdi.

Mason Greenwood'un beraberlik golünün ardından oyuna sonradan giren Alexander Isak, ilk dokunuşunda Cody Gakpo'nun ortasını kale sahası içinde kafayla ağlara göndererek Liverpool'u yeniden öne geçirdi.

Ancak Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin peş peşe gelen golleriyle maçı çeviren ev sahibi ekip, Premier League temsilcisine tüm kulvarlarda üst üste ikinci yenilgisini yaşattı.

Isak, iki kez öne geçtikleri maçı kaybetmelerinin ardından takımın özensiz oyununu eleştirdi

Son düdüğün ardından Liverpoolfc.com'a konuşan Isak, takımın maçta iki kez elde ettiği üstünlüğü koruyamamasını eleştirdi. Isak, "Burada oynamak hiçbir zaman kolay değil ama bugün bu maçtan daha fazlasını çıkarabilir ve çıkarmalıydık" dedi.

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"İki kez öne geçip sonra maçı kaybetmemiz biraz özensizdi. Bu yeterince iyi değil."

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Forvet oyuncusu, "Elbette bu yüzden hayal kırıklığı yaşayacağız" diye ekledi.

İsveçli oyuncu, coşkulu Türk taraftarları susturamamalarından yakındı

Isak, ev sahibi taraftarların desteğini sürdürmesine yol açan belirleyici etkenin Liverpool'un gol attıktan hemen sonra oyunun kontrolünü elinde tutamaması olduğunu vurguladı. Isak, "Atmosfer gerçekten çok iyi ve elbette burada oynamak zor. Taraftarları susturmak için yapabileceğiniz şey gol atmak" dedi.

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"Bu yüzden kısa süre içinde gol yememiz üzücüydü. Attığımız gollerin avantajından yararlanmalıydık. Bugün eksik kaldığımız nokta buydu."

Kulüp formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü atmasına ilişkin ise şunları söyledi: "O anda mutluydum. Bunun devamının gelmesini umuyordum. Gol atmaktan her zaman mutlu olurum ama bugün kaybettik, bu da golün sevincini biraz azaltıyor."

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Liverpool yeniden galibiyetlere dönmek istiyor

Türkiye'deki yenilgiye rağmen Isak, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi puan tablosundaki genel durumuna ilişkin iyimserliğini korudu. Isak, "Kendimizi iyi bir konuma getirdik. Dolayısıyla bugün bu maçı kaybetmemiz bir kriz anlamına gelmiyor" dedi.

"Yeniden kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanırsak tekrar çok iyi bir konumda oluruz."

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Iraola'nın kadrosu, yaklaşan lig ve Avrupa maçlarında toparlanmayı hedeflerken yeniden bir araya gelmek üzere İngiltere'ye dönecek.