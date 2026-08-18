Geçen yaz transfer döneminde, Alexander Isak'ın 125 milyon sterlinlik bedelle Liverpool'a transferi piyasaya damgasını vurmuştu ve Manchester City'nin Enzo Fernandez'i kadrosuna katma girişimlerinin de aynı yolu izleyebileceğine dair işaretler bulunuyor.

Chelsea, geçen mayıs ayının sonlarında, Arjantinli orta saha oyuncusunun menajeri Javier Bastori ile Fernandez'in 120 milyon sterlin karşılığında ayrılabileceği konusunda anlaşmış, herhangi bir teklif sunmak için son tarih olarak da 14 Ağustos'u belirlemişti.

Ancak son tarih olan geçen cuma günü, herhangi bir resmi teklif gelmeden geçti ve Chelsea yetkilileri, oyuncunun mevcut transfer dönemi boyunca satılık olmadığını Fernandez cephesine bildirdi.

Bununla birlikte, geçen yaz yaşanan Isak hikayesi, işlerin her zaman bu kadar basit ilerlemediğini kanıtladı; İsveçli forvet, Newcastle United'ın oyuncunun satılık olmadığında haftalarca ısrar etmesinin ardından, transfer piyasasının son gününde İngiltere rekoru niteliğindeki bir transferle Liverpool'a geçişini kesinleştirmişti.

Aradan 12 ay geçmesine rağmen, "BBC Sport"ın aktardığına göre Fernandez'in geleceğini hâlâ belirsizlik sarıyor.

Manchester City, Chelsea'nin tavrını bekliyor

Fernandez'in Chelsea'deki eski teknik direktörü Enzo Maresca'nın yönettiği Manchester City, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya hâlâ istekli; kulüp ise Chelsea yönetiminin transferi tamamlamaya hâlâ açık olduğunu düşünüyor.

Faslı orta saha oyuncusu Eyüp Bouaddi için de 85 milyon sterlin karşılığında ileri düzeyde görüşmeler yürüten City, Rodri'nin Barcelona'ya transferine onay vermesi ve Bernardo Silva'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılmasıyla orta sahasını güçlendirmeye çalışıyor.

Kulüp, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlin karşılığında kulüp rekoru niteliğindeki bir transferle kadrosuna katmıştı; bunun yanı sıra Leicester City'den kanat oyuncusu Jeremy Monga'yı 12,5 milyon sterlin, Marsilya'dan kaleci Geronimo Rulli'yi ise 1,7 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti.

City'nin Fernandez ve Bouaddi'yi kadrosuna katmayı başarması durumunda, Maresca 330 milyon sterlini aşan toplam bir harcamaya imza atmış olacak.

Finansman için satışlar ve gergin bir ilişki

Bu harcamanın büyük bir bölümünün Rodri ve James Trafford'ın satışıyla, ayrıca Tijjani Reijnders ve Savinho'nun olası ayrılıklarıyla finanse edilmesi bekleniyor. Bernardo Silva, John Stones ve Nathan Aké'nin ayrılıkları da takımın maaş faturasının düşmesine katkıda bulundu.

Ancak İspanya'dan gelen haberler, Chelsea'nin perde arkasında Fernandez'i satma fikrine hâlâ açık olduğunu ve kulübün, oyuncunun geleceğini netleştirmeye yardımcı olması için aynı zamanda kanat oyuncusu Pedro Neto'yu da temsil eden ünlü oyuncu menajeri Jorge Mendes'in hizmetlerinden yararlandığını gösteriyor.

Fernandez, yaz sezonunun başlarında Real Madrid'e transfer olmaya çalışmış, ancak İspanyol kulübünün daha sonra kendisini transfer etmeye yönelik herhangi bir ilgisi olduğunu yalanlamasına rağmen bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Fernandez ile Chelsea taraftarları arasındaki gergin ilişki, işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Oyuncu, takımının Real Sociedad'ı 3-1 yendiği hazırlık maçında sonradan oyuna girdiğinde açık bir yuhalamayla karşılaşmıştı. Buna karşılık, taraftarların bir başka grubu ise onu desteklemeye ve tezahürat yapmaya özen gösterdi; böylece neredeyse topa her dokunuşunda tribünlerdeki bölünmüşlük tekrarlandı.

Buna rağmen Chelsea, Arjantinli orta saha oyuncusunu yeniden takım kadrosuna entegre etme kabiliyetinden hâlâ emin ve kulüp, geçen hafta sonu Reece James'in yerine oyuna girdiğinde ona kaptanlık pazıbendini vererek bu yöndeki ciddiyetini gösterdi.

Ancak Fernandez'in geleceğine dair kuşkular hâlâ devam ediyor; bunun yanı sıra, özellikle yeni teknik direktör Xabi Alonso onun yerine bir oyuncu transfer etmeye karar verirse, transfer piyasasının geç bir döneminde bir transferin tamamlanmasının doğurabileceği kargaşa durumuna dair endişeler de mevcut.

Chelsea son anları mı bekliyor?

Bu durum, büyük ölçüde geçen yaz yaşanan Isak hikayesine benziyor; zira o dönemde Newcastle, Liverpool'un 110 milyon sterlinlik ilk teklifini reddettikten sonra oyuncunun ayrılmasına karşı çıkan tavrına bağlı kalmış görünüyordu; oysa herkes, daha önce Real Sociedad'dan transfer edilen İsveçli forvetin takımdan ayrı antrenman yaptığını biliyordu.

Durum yaz boyunca bu şekilde sürdü ve Liverpool, transfer piyasasının kapanmasına yalnızca iki buçuk saat kala transferi kesinleştirdi. Newcastle ise hücum hattını güçlendirmek için transferlerini çoktan tamamlamıştı; Stuttgart'tan Nick Woltemade'yi 69 milyon sterlin karşılığında kulüp rekoru niteliğindeki bir transferle, Brentford'dan Yoane Wissa'yı ise 55 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncuların hiçbiri beklenen seviyeyi gösteremedi ve Newcastle sonunda hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi.

Alonso, yeni sezon hazırlık döneminde 3-4-2-1 planını uyguladı ve bu plan başarısını kanıtladı; zira İspanyol teknik direktörün, Bayer Leverkusen'i 2024'te tarihi lig ve kupa çiftliğine (double) taşırken izlediği tarzı büyük ölçüde andırıyor.

Cumartesi günü Stamford Bridge'deki Real Sociedad karşılaşmasında, Jordan Henderson'ın sakatlık nedeniyle yokluğunda orta saha ikilisini Moises Caicedo ile Reece James oluşturdu. Romeo Lavia sonradan oyuna girdi; Valentin Barco ve Dario Essugo ise oyuna girmeden yedek kulübesinde kaldı.

Chelsea, özellikle bu sezon takımın Avrupa kupalarında yer almamasıyla birlikte orta sahada bolca seçeneğe sahip; bu da ona, mutlaka doğrudan bir yedek transfer etme ihtiyacı olmadan Fernandez'in ayrılığıyla başa çıkma imkânı veriyor. Aslında kulüp, transfer piyasası kapanmadan önce çok sayıda oyuncudan kurtulması gerektiğinin farkında.

Chelsea'nin hesaplarındaki olası alternatifler

Bununla birlikte Chelsea, yaz sezonunun başlarında Bournemouth'tan Alex Scott'ı kadrosuna katmak için 64 milyon sterlinlik bir teklif sunmuş, ayrıca haberlere göre kendisine Arsenal orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly'i transfer etme teklifi de yapılmıştı. Kulübün adı ayrıca Crystal Palace oyuncusu Adam Wharton ve Monaco oyuncusu Lamine Camara ile de anıldı.

Bournemouth, Scott'ın hiçbir bedelle satılık olmadığını vurguluyor; öte yandan bilgiler, Arsenal'in Community Shield'da Manchester City'yi mağlup ettiği maçta ilk golün asistini yapan Lewis-Skelly'nin Londra kulübünde kalmayı şiddetle istediğini gösteriyor.

Şimdi asıl soru şu: Chelsea mevcut tavrına bağlı kalıp Manchester City'nin ilgisine direnecek ve ardından Fernandez'i tamamen takım kadrosuna yeniden mi entegre edecek, yoksa onun ayrılığına kapıyı açmaya mı karar verecek?

Bu sorunun yanıtının, yaz transfer döneminin son iki haftası boyunca kendini dayatacak en öne çıkan konulardan biri olması kuvvetle muhtemel.