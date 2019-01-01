Isaac Promise hayatını kaybetti! Isaac Promise kimdir?

Trabzonspor ve Gençlerbirliği'nin yanı sıra Türkiye'de birçok takımın formasını giyen Isaac Promise, 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.

31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, 3 Ekim 2019'da yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Promise'in vefat haberini formasını giydiğini Amerika 2. Lig ekiplerinden Austin Bold FC şu şekilde duyurdu: "Bir takımın yaşayabileceğini en büyük kayıp skor tabelasına olmaz; bir takımın en büyük kaybı oyuncusunun ölümüdür. Isaac Promise'in ani ölüm haberi ile şok ve keder içerisindeyiz. Bold adına oyuncunun eşine, çocuklarına ve ailesine Promise'in ölümü ile başa çıkabilmeleri adına sabır diliyoruz."

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Isaac Promise kimdir?

2 Aralık 1987'de 'nın Zaria şehrinde dünyaya gelen Isaac Promise, profesyonel futbol kariyerine başladığı'te Grays International takımından 2005'te 'ne transfer olmuştu. Burada geçirdiği 3 sezonda 109 resmi maçta görev alan Promise, 33 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

2008'de 'un yolunu tutan Promise, 31 maçta 4 gol attıktan sonra 2009'da Manisaspor'a kiralanmıştı. 2010'da Manisaspor ile sözleşme imzalamış ve burada geçirdiği süre boyunca 101 maçta 21 gol kaydetmeyi başarmıştı. 2012'de 'a giden tecrübeli isim, 2 sezonda 58 resmi karşılaşmada 13 gol atmıştı.

2014'te macerasına ara veren Promise, Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Fakat bu ara kısa sürmüştü ve 2014-15 sezonunun devre arasında 'a gelmişti. Burada da fazla kalmayan Promise, 2015 yazında Mersin İdman Yurdu'na gitmiş, sonrasında sırasıyla ve formalarını giymişti. Türkiye'deki 2. serüvenini Giresunspor ile noktalayan Promise, yaklaşık 1 sene kulüpsüz kalmasının ardından 2018'de Amerika 4. Lig ekiplerinden Georgia Revolution'a gitmişti. Son olarak Aralık 2018'de Austin Bold'a giden Promise, burada çıktığı 22 maçta 4 gol 1 asistlik performans göstermişti. Isaac Promise, 3 Ekim 2019'da hayata gözlerini yumdu.