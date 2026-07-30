İş Katalonya ve Cristiano Ronaldo’ya geldi: Karim Adeyemi, Barcelona’ya transferinin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu

Borussia Dortmund'dan 22 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transferinin üzerinden bir hafta geçen Karim Adeyemi, ilk kapsamlı röportajını verdi ve burada öncelikle teknik direktör Hansi Flick'in transferindeki rolünün altını çizdi.

"Beni aradı ve gelip gelmek istemediğimi sordu. Ben de ona bunu elbette yapacağımı söyledim, çünkü burası dünyanın en büyük kulübü ve böyle fırsatlar insanın karşısına hayatında sadece bir kez çıkar", dedi Adeyemi Mundo Deportivo'ya. "Beni ikna etmek zorunda değildi. Uzun zamandır ona güveniyorum ve kendisine büyük saygı duyuyorum."

24 yaşındaki oyuncunun sağ kanatta gelecekte süperstar Lamine Yamal ile forma süresi için rekabet etmesi bekleniyor, ancak bu ona endişe vermiyor: "Hiçbir oyuncudan korkmam. Elimden gelenin en iyisini verirsem oynama şansı bulacağımı biliyorum." Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından Adeyemi, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'na dönüş için kendini göstermek istiyor: "Milli takıma dönüp dönmeyeceğime sadece ben karar verebilirim. İyi oynarsam orada olacağıma inanıyorum."

Karim Adeyemi'den Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yorumu

Şu ana kadarki en iyi takım arkadaşları sorulduğunda Adeyemi, Marco Reus ile Thomas Müller'in adını verdi. En iyi rakibi konusunda ise Barcelona cephesinden bakıldığında oldukça dikkat çekici bir tercih yaptı: "O maçta en iyi halinde değildi ama daha önce Cristiano'ya karşı oynadım ve o en iyilerden biri." Adeyemi ardından, tedbir amaçlı olarak Ronaldo'nun ezeli rakibi ve Barcelona ikonu Lionel Messi'nin genel olarak en iyisi olduğunu da belirtti; ancak ona karşı şimdiye kadar hiç oynamadı.

Adeyemi'nin bu arada yeni yurduyla henüz çok fazla ilgilenmediği anlaşılıyor. Katalonya hakkında herhangi bir şey bilip bilmediği sorulduğunda kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır, daha önce hiç orada bulunmadım." Barcelona şu anda yeni sezon hazırlıklarını İngiltere'de sürdürüyor.

Hafızasında kalan özel bir Barcelona maçı sorulduğunda ise Paris Saint-Germain ile oynanan efsanevi karşılaşmayı söyledi. Katalanlar 2017'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçtaki 0-4'ü rövanştaki 6-1 sayesinde çevirmişti. "Sanırım gelmiş geçmiş en çılgın maçlardan biriydi", değerlendirmesinde bulundu Adeyemi.