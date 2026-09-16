Bild'in haberine göre, Kimmich'in Almanya Milli Takımı'nda sağ bek olarak oynatılması deneyi şimdilik yeniden sona erdi. Buna göre Klopp'un, Bayern'e yaptığı ilk ziyarette Kimmich'le gerçekleştirdiği görüşmede 31 yaşındaki oyuncuyu bundan böyle kulüpte de görev yaptığı asıl pozisyonu olan merkez orta sahada kullanma kararı aldığı belirtildi. Bu kapsamda ayrıca Kimmich'in Almanya Milli Takımı kaptanı olarak kalmasına da karar verdiği ifade edildi.

Kimmich'in savunmacı olarak oynatılması konusu geçmişte de sık sık gündem olmuştu. Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Kimmich'i defalarca sağ bekte görevlendirdi, buna Kuzey Amerika'daki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası da dahil. İddiaya göre Nagelsmann, yaz aylarındaki büyük turnuvada Kimmich'e son 16 turundan itibaren yeniden orta sahada oynayacağını söylemişti. Ancak Almanya Milli Takımı, bir tur önce son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışlarıyla elendi.

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nda sağ bekte kim oynayabilir?

Sağ bek pozisyonu Alman takımında uzun süredir sorunlu bölgelerden biri. Şimdi yeniden bir çözüm bulunması gerekiyor. Eylül sonundan Ekim başına kadar olan ilk milli maç arasına yönelik adaylar arasında Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Ridle Baku (RB Leipzig) gibi isimlerin yanı sıra, sağ bek olarak da görev yapabilen asıl mevkisi orta saha olan oyuncular da gösteriliyor. Bunlar arasında Felix Keidel (SV Elversberg) ve Merlin Röhl (FC Everton) yer alıyor.

Klopp, Hollanda (24 Eylül), Yunanistan (27 Eylül ve 4 Ekim) ve Sırbistan'a (1 Ekim) karşı oynanacak dört milli maç öncesi kadrosunu perşembe günü saat 10.00'da Frankfurt'taki DFB Kampüsü'nde düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak. O zamana kadar burada kimlerin kadroda olduğu ve kimlerin olmadığına dair söylentileri bulabilirsiniz.