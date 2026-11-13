Zamalek Kulübü Başkanı Hüseyin Lebib, kulübü yönettiği dönemin perde arkasına dair birçok sürpriz açıklamada bulunarak yönetim kurulunun oluşturulmasında hatalar bulunduğunu itiraf etti ve göreve geldiğinde devraldığı mali yükümlülüklerin büyük bir kısmını ödemiş olmasına rağmen, yönetim kurulunun 7 milyon dolara yaklaşan yeni borçların sorumluluğunu taşıdığını kabul etti.

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Zamalek kulübü başkanının itirafları mali boyutla sınırlı kalmadı, aynı zamanda yönetim kurulunun performansına, geçmişteki tercihlerine ve beyaz kalenin içinde geniş tartışmalara yol açan bazı çetrefilli dosyalara dair değerlendirmesine kadar uzandı.

Labib, "ON Sport" kanalındaki çıkışı sırasında Abdülhamid Maali krizine değinerek, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın yazısının tercüme edilmemesinin krizin sebebi olmadığını, Zamalek'in cezaya karşı itiraz başvurusunda bulunduğunu, ardından oyuncuyla bir uzlaşma anlaşmasına vardığını ve disiplin cezasının askıya alınması talebiyle onu Spor Mahkemesi'ne gönderdiğini açıkladı. Oyuncunun alacaklarının ödenmesine rağmen mahkemenin talebi reddettiğini ekleyen Labib, tercüme meselesinin davada hiçbir şekilde gündeme gelmediğini vurguladı.

Zamalek başkanı, yönetimin gelecek kış transfer dönemi öncesinde disiplin kaynaklı tescil yasağı cezasının kaldırılmasını umduğunu, kulübün bunu gerçekleştirmek için yoğun girişimlerde bulunduğunu açıkladı; ancak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin davayı incelemek için henüz bir tarih belirlemediğini belirtti ki bu da yönetimin gelecekteki hamlelerini yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.

İdari tecrübesine dair değerlendirmesinde Labib dikkat çeken bir itirafta bulunarak, zamanı geri alabilseydi yönetim kurulu üyelerinin oluşumunu değiştireceğini vurguladı; bu, bazı üyeler arasındaki uyumu etkileyen iç anlaşmazlıkların varlığına bir işaretti. Bir ya da üç üyenin kurulun geri kalanıyla uyum içinde olmadığını açıklayan Labib, ardından yönetimin performansına 10 üzerinden 4 puanı geçmeyen bir not vererek tecrübeden tam olarak memnun olmadığını yansıtan bir itirafta bulundu.

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Kulüpteki en zor anları hakkında konuşan Labib, Zamalek'in 6 Ekim şehrindeki arazisinin geri alınması olayını seçerek bunu başkanlığı döneminde yaşadığı en kötü gün olarak nitelendirdi. Ayrıca İmam Aşur'u, Ahmed Seyyid Zizo ve Eşref bin Şarki arasında kendisinin en büyük kaybı olarak belirledi; aynı zamanda Zizo'nun takıma yeniden dönmesi fikrini reddetti ve oyuncunun geleneksel rakibe transfer olmasına karşılık olarak Ahly'den herhangi bir oyuncuyla anlaşmaya çalışmadığını vurguladı.

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7 milyon dolar: Yönetim kurulu yüzünden yeni borçlar

Daha açık sözlü bir mali itirafta Labib, yönetim kurulunun 6 ila 7 milyon dolar arasında değişen borçların birikmesine neden olduğunu kabul etti; yönetimin son derece zor bir mali durumda olan, yükümlülükleri iki milyar cniyeyi aşan bir kulüp devraldığını, ancak bunun yaklaşık bir milyar cniyelik kısmını ödemeyi başardığını açıkladı. Zamalek'in uzun yıllar boyunca mali krizler yaşadığına dikkat çekti ki bu da yönetimi, gelecek kurul için istikrar ve sürdürülebilirlik sağlayacak çözümler aramaya itiyor.

Zamalek başkanı, yeni borçların bir kısmının sözleşmesel yükümlülüklerle ve beklenildiği gibi gitmeyen mali planlarla bağlantılı olduğunu açıklayarak, Bizerta kulübüyle yapılan ve kulübün Ekim arazisinden elde etmeyi beklediği gelirlere dayanan transfer bedeli anlaşmasını örnek gösterdi; arazinin geri alınması mali hesapları karmaşıklaştırdı. Yönetimin, zararların bir kısmını telafi etmek için Beşinci Toplanma bölgesinde bir arsa edinmek için gereken onayları henüz alamadığını ekledi.

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Labib, Memduh Abbas'ın yönetim kurulu kararlarına müdahale ettiğini yalanlayarak, ilişkinin, Zamalek sevdalılarından biri olarak tartışma ve görüş alışverişine dayandığını, kurula herhangi bir karar dayatmadığını açıkladı. Ayrıca büyük mali bağışları için ona teşekkür ederek, bunların kulübün üzerindeki alacak borçlar olmadığının altını çizdi.

Labib, salon sporlarındaki başarısızlıktan da söz ederek, bunu kurulun görevi devraldığında takımların, antrenörlerin ve altyapının gereken şekilde bulunmamasına, ayrıca bazı antrenör ve oyuncuların seçiminde yapılan hatalara bağladı; ancak kulübün bu sporlardaki konumunu geri kazanma adımlarına fiilen başladığını vurguladı. Futbol düzeyinde ise Zamalek'in Afrika kupalarındaki grubunu zor olarak nitelendirdi, ancak takımın final maçına ulaşma kabiliyetine olan güvenini dile getirdi.

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Ahly ve Zizo'ya dair son mesajlar

Zamalek başkanı, takımın orta saha ve kanatları takviye etmeye, ayrıca oyun tarzını değiştirmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, Mutemed Cemal'in antrenmanları kulüp tesisinin dışında yapmayı tercih ettiğini ve bunun teknik direktöre ait bir karar olduğunu açıkladı. Ayrıca gelecek seçimler hakkında konuşmanın hâlâ erken olduğunu, şu ana kadar hiçbir üyenin bu konuda görüşüne başvurmadığını, ancak kulüp başkanlığına aday olanlarla ilgili tutumunu uygun zamanda açıklayacağını vurguladı.

Labib, açıklamalarını Ahly yönetim kurulu ile ilişkide bir kopukluk olmadığını vurgulayarak tamamladı ve kırmızı kaleden bir oyuncuyla anlaşma tecrübesini tekrarlamak istemediğinin altını çizdi; zira iki kulüp arasında transfer olan bazı oyuncuların yeni tecrübelerinde başarılı olamadığını gördüğünü belirtti. İdari oluşum hatalarını itiraf etmesi, yeni borçları kabul etmesi ve kuruluna verdiği mütevazı değerlendirme arasında Labib'in açıklamaları, Zamalek yönetiminin bilançosu ve kulübün önümüzdeki dönemdeki geleceği dosyasını yeniden açtı.