Fransa Milli Takımı'nın Türkiye karşısındaki galibiyet golünü kaydetmesine rağmen Kylian Mbappe için gece mükemmel geçmedi. Fransa'nın 1-0 kazandığı maçta "Horozlar"ın kaptanı dizinden sakatlandı ve milli takım kampından ayrılıp Madrid'e döndü. Bu durum, Barcelona ile oynanacak El Clasico'ya yaklaşık bir ay kala, sakatlığının süresi konusunda Real Madrid içinde endişe yarattı.

Lamine Yamal'ın fotoğrafı "As" ve "Mundo Deportivo" gazetelerinin manşetlerini süslerken, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın fotoğrafı "Marca"nın birinci sayfasında yer aldı. Bu gelişme, "La Roja"nın cumartesi akşamı "Wembley" Stadı'nda İngiltere ile 2024 Avrupa Kupası finalinin rövanşı niteliğindeki güçlü mücadeleye hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Ancak İspanyol basınının İngiltere maçına ve dünya şampiyonlarının müsabakalara dönüşüne odaklanmasına rağmen, Madrid medyası Mbappe'nin kısa sürede kraliyet kulübü içinde endişe kaynağına dönüşen sakatlığındaki gelişmeleri gözden kaçırmadı; bunu Fransız RMC aktardı.

Mbappe'nin El Clasico'da oynayıp oynamayacağı belirsiz

Mbappe, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı ile ilk maçında Türkiye karşısında Fransa'nın tek golünü kaydederken sol dizinden sakatlandı ve milli aranın geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Fransız golcünün tedaviye başlamak için doğrudan Madrid'e dönmesi planlanıyor; böylece ülkesinin önümüzdeki üç maçında, pazartesi Belçika'ya karşı, ardından 2 ve 5 Ekim'de "Stade de France"ta İtalya ve Belçika karşısında forma giyemeyecek.

"Marca" gazetesi sorunun tekrarlamasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Mbappe'nin geçen sezon aynı sol dizinde iki kez sıkıntı yaşadığını hatırlattı ve yaşananları, milli takım aralarında kulüp oyuncularını takip eden "FIFA virüsü" olarak nitelendirdi.

Gazete şunları yazdı: "Sonunda sahaya yığıldı, ellerini yüzüne koydu ve Fransızları, Zizou'yu ve elbette Real Madrid taraftarlarını yürekleri ağızlarında bıraktı."

"As" gazetesi ise sahneyi "işkence" olarak tanımladı ve bir kez daha Real Madrid'li golcünün sol dizine dikkat çekti.

Gazete şöyle yazdı: "Sol dizi, yine. Geçen sezon çokça konuşulan diz. Yanlış bir teşhisin ardından gerçek bir deprem etkisi yaratan diz."

Ve ekledi: "Endişe Real Madrid'e hakim. Kimse konuşmuyor, herkes tetkik sonuçlarını bekliyor, ama gerginlik açık."

"As" ayrıca, özellikle Ibrahima Konate'nin de sağ dizindeki burkulma nedeniyle Fransa Milli Takımı kampına katılamayacağını açıklamasıyla, Valdebebas'taki "FIFA virüsü" olarak nitelendirdiği duruma işaret etti.

Madrid'de kendini dayatan tek bir tarih

Mbappe'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Madrid basını çoktan belirli bir tarihe bakmaya başladı: 25 Ekim, Barcelona karşısındaki El Clasico'nun tarihi.

Real Madrid şu anda İspanya Ligi lideriyle altı puan farkla ikinci sırada yer alıyor; bu da Mbappe'nin bu beklenen randevuya hazır olup olmayacağını kraliyet kulübü içinde büyük bir merak konusu haline getiriyor.

Şimdi Madrid, sakatlığın boyutunu ve sahalardan uzak kalma süresini öğrenmek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor; kendini dayatan tek bir soru var: Mbappe El Clasico'yu oynamak için zamanında geri dönebilecek mi?