Hilal Kulübü ve A takımın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, son birkaç saat içinde aralarında varılan ortak bir anlaşma uyarınca, teknik direktörün bu sezonki geleceğine dair tartışmalara son verdi.

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Bazı basın raporları, İtalya'ya gelecek sezondan itibaren dönme arzusu göz önüne alındığında, mevcut sezonun Inzaghi'nin "lider"in teknik direktörlüğündeki son sezonu olduğunu doğrulamıştı.

Diğer basın raporları ise şu an için İtalyan teknik direktörün sözleşmesini yenilemeyi reddedenin Hilal olduğunu ortaya koydu; kulüp, onu değerlendirmek ve hakkındaki nihai kararı almak amacıyla sezonun sonunu beklemek istiyor.

Suudi Arabistan'ın "El Riyadiyye" gazetesi, Hilal kulübünün takımın önümüzdeki maçlarına ve müsabakalarına odaklanabilmek için sözleşme yenileme dosyasını tamamen mevcut sezonun sonuna kadar ertelemek konusunda Inzaghi ile anlaştığını doğruladı.

Gazete, bu kararın her iki tarafın ortak isteği üzerine alındığını ve meselenin mevcut sezonun bitiminin ardından kesin olarak sonuca bağlanacağını belirtti.

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Hilal mevcut sezonda güçlü performanslar sergiliyor; 30 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumda bulunuyor ve ikinci sıradaki Nasr ile Kadisiye'nin 2 puan önünde yer alıyor.

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Buna karşılık Inzaghi'nin takımı, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de Batı Grubu'nda 9 puanla ikinci sırada bulunuyor ve zirvede oturan Ain'in yalnızca 3 puan gerisinde.

Ayrıca "lider", Raid'i 2-0 yenerek Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nda 32. tur engelini başarıyla geçti ve son 16 turunda önümüzdeki 12 Ocak Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Hazm ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Inzaghi, Hilal'in teknik direktörlüğünü 2025 yazından itibaren, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine devraldı ve takımı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı; ardından Brezilya'nın Fluminense takımına 2-1 yenildi.

Ancak İtalyan teknik direktör, "lider"i Suudi Roshn Ligi'nde şampiyonluğa taşımayı başaramadı; şampiyonluğu son hafta, geleneksel komşusu ve ezeli rakibi Nasr'a yalnızca 2 puan farkla kaptırdı.

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Inzaghi'nin Hilal ile kazandığı tek kupa, geçen sezon final maçında Hulud'u yenerek elde ettiği Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası oldu.

En büyük hüsran ise AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in geçen sezonki edisyonunda yaşandı; takım, normal süre ve uzatmaların 3-3 berabere bitmesinin ardından Katar'ın Sed takımına penaltı atışları sonucunda yenilerek son 16 turunda turnuvaya veda etti.

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Eski Inter Milan teknik direktörünün Hilal ile kazandığı en büyük başarının, Kingdom Arena'ya gelişinden bu yana yalnızca 3 maçta yenilmiş olması olduğu söylenebilir.

"Lider", 2025 Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense'ye 2-1, Suudi Roshn Ligi'nde Neom'a 2-0 ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de Katar'ın Şamal takımına 3-1 yenildi.