Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Negreira davası nedeniyle temkin ve sükunet politikasını bırakıp Barcelona ile açık bir çatışmaya geçmesi yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. İspanyol futbolunun en tartışmalı dosyalarından birine dönüşen dava, Şubat 2023'te medyada çıkan haberlerin Katalan kulübünün eski Hakem Teknik Komitesi Başkan Yardımcısı José María Enríquez Negreira'ya yaptığı ödemeleri ortaya çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

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Real Madrid başlangıçta davaya temkinli yaklaşmayı ve yargı soruşturmalarının sonuçlarını beklemeyi tercih ederken, Perez'in üslubu giderek değişti. Öyle ki Kraliyet Kulübü'nün başkanı, söz konusu ödemelerden sorumlu olanların hesap vermesini talep eden en güçlü seslerden biri haline geldi ve Barcelona ile İspanyol futbolunun kurumlarına doğrudan saldırıya geçti. Bu değişim, iki ezeli rakip arasındaki ilişkinin son yıllardaki doğasını da yansıtıyor. Haberi "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Süreç, 15 Şubat 2023'te SER Catalunya radyosunun davayla ilgili ilk haberini yayımlamasıyla başladı. Ardından Barcelona'nın, İspanya'da Hakem Teknik Komitesi başkan yardımcılığı görevini yürüten Negreira ile bağlantılı şirketlere ödediği paraların niteliği konusunda bir tartışma dalgası yükseldi. Dosya hâlâ yargı sürecinde bulunuyor.

Real Madrid'den ilk resmi açıklama ise ancak 25 Şubat 2023'te, davanın gün yüzüne çıkmasından on gün sonra geldi. Kulübün kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueño, Barcelona'ya doğrudan bir suçlama yöneltmeden, yasal süreçlere saygı gösterilmesi ve ne yaşandığının belirlenmesi için savcılık soruşturmasının tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

26 Mayıs 2023'te ise Real Madrid, La Liga ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonunun aynı yılın mart ayında katılımına onay vermesinin ardından davaya resmi olarak taraf oldu. Böylece Kraliyet Kulübü, tartışmalı ödemelerin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan yargı sürecinin bir parçası haline geldi.

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Bu adıma rağmen Florentino Perez o dönem Barcelona ile açık bir çatışmaya girmeye hazır değildi. Bu durum, 24 Kasım 2024'teki Real Madrid genel kurul toplantısında açıkça görüldü. Kulüp başkanı konuşmasında Negreira davasına hiç değinmedi ve konuyu ancak tartışma bölümünde bir üyenin sorusu üzerine ele aldı.

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Perez'in o dönemki yanıtı, davayı çevreleyen suçlamaların ve tartışmaların boyutu düşünüldüğünde şaşırtıcıydı . Real Madrid ile Barcelona'yı iş birliğine çağıran Perez, "Barcelona ve Real Madrid iş birliği yapmalı, bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Onun dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu hatırlamalıyız. Neden kızalım ki?" dedi. Bu mesaj, ezeli rakibiyle belli ölçüde sükuneti koruma isteğini yansıtıyordu.

Ancak bu tutum uzun sürmedi. 23 Kasım 2025'teki Real Madrid genel kurul toplantısında Perez'in söyleminde belirgin bir değişim yaşandı. Negreira davası konuşmasının ana eksenlerinden biri haline geldi ve Perez davanın adını dokuz kez andı. Barcelona ile iş birliği çağrısı yaptığı önceki tutumuyla kıyaslandığında bu tablo, iki taraf arasındaki ilişkinin çok daha gergin bir evreye geçtiğini ortaya koydu.

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Birkaç hafta sonra, 15 Aralık 2025'te Noel vesilesiyle bir basın toplantısı düzenleyen Perez, dava konusundaki tonunu sertleştirerek onu futbol tarihinin en vahim skandalı olarak nitelendirdi. Bu açıklama, Real Madrid başkanının artık soruşturmaların sonuçlarını beklemekle yetinmediğini, aksine Barcelona'ya ve İspanyol futbolunu yöneten kurumlara karşı açıkça saldırgan bir söylem benimsediğini gösterdi.

2026 yılı, Real Madrid'in kurumsal tutumunda yeni bir değişime sahne oldu. Perez'in yıllarca öncülüğünü yaptığı Avrupa Süper Ligi projesinin 7 Şubat'ta resmen sona erdirildiğinin açıklanması, bu karar doğrudan Negreira davasıyla bağlantılı olmasa da kulübün Barcelona ile ilişkisindeki yaklaşımının değiştiğini gösteren en önemli kilometre taşlarından biri oldu.

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Bu değişimin en son göstergesi ise 21 Kasım 2026'daki Real Madrid genel kurul toplantısında görüldü. Perez konuşmasının yaklaşık 12 dakikasını Negreira davasına, Barcelona'ya, İspanya Futbol Federasyonuna, hakemlere ve La Liga'ya ayırdı. Kraliyet Kulübü'nün gerçeğin ortaya çıkarılması ve tüm sorumluların hesap vermesi yönündeki taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Perez toplantıda şunları söyledi: "Durmayacağım. Negreira davası cezasız kalamaz. Bu yalnızca Real Madrid'in sorunu değil. Başlıca mağdurlar biz olabiliriz ama bu, tüm ulusal ve uluslararası müsabakaları etkileyen kapsamlı bir dolandırıcılık. Tüm sorumlular hesap verene kadar durmayacağım." Bu sözler, Barcelona'ya ve İspanyol futbolunun kurumlarına yönelik yeni bir tırmanma anlamı taşıyordu.

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Real Madrid başkanı, davanın gerçeğini ortaya çıkarmakla ilgilenen tek kulübün kendi kulübü olduğunu ekledi ve göreve geldiği günden bu yana Kraliyet Kulübü'nün bunun sonuçlarına katlandığını belirtti. Perez, hakem kararlarına ilişkin bir dizi istatistiği örnek göstererek bunların, Real Madrid'in geçmiş yıllarda maruz kaldıklarına dair tutumunu desteklediğini savundu.

Sayısal üstünlük ya da eksiklikle oynanan maçlara ilişkin rakamlara dayanan Perez, Barcelona'nın 862 maçta sayısal üstünlükle oynadığını, buna karşılık Real Madrid'in 80 maçta eksik oynadığını belirtti. Ayrıca Real Madrid'in 42 golünün video yardımcı hakem (VAR) teknolojisiyle iptal edildiğini, Barcelona'da ise bu sayının 19 olduğunu söyledi.

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Perez'in hakem yönetimlerine duyduğu öfkeyi rakamlarla dile getirmesi ilk kez olmuyordu. Daha önce 12 Mayıs'ta Real Madrid başkanlık seçimine gidileceğini açıkladığı sırada, başkanlığı döneminde takımının daha fazla La Liga şampiyonluğunu hak ettiğini vurgulamış ve şöyle demişti: "Başkanlığım döneminde yedi La Liga şampiyonluğu kazandım. Bu sayı 14 olabilirdi çünkü onlar benimdi. Onları çaldılar."

Böylece Perez'in Kasım 2024'teki açıklamaları ile Kasım 2026'daki konuşması karşılaştırıldığında, Real Madrid başkanının Barcelona'ya yaklaşımında ne kadar uzun bir yol kat ettiği ortaya çıkıyor. İş birliği çağrısından ve gerilimden kaçınmaktan, açıkça hesap sorulmasını talep etmeye ve ezeli rakibe karşı sert bir dil kullanmaya uzanan bu süreçte Negreira davası, iki kulüp arasındaki çekişmenin en önemli dosyalarından biri haline geldi. Gözler ise önümüzdeki dönemde yargı sürecinden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda.