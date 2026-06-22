Suudi Milli Takımı oyuncuları, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya 0-4’lük ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra sert eleştirilere maruz kaldı. Bu maç, Suudi spor camiasında geniş çaplı bir öfkeye yol açtı.

Eleştirilerin büyük bir kısmı, teknik seçimleri ve uyguladığı oyun tarzı nedeniyle Yunan teknik direktör Georgios Donis’e yönelmiş olsa da, medya mensubu Faisal Al-Jafan, sahada yaşananlardan büyük ölçüde oyuncuları sorumlu tuttu.

Al-Jafan, “Al-Arabiya FM” radyosundaki “Mala’ib” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Suç sadece oyuncularda değil; taraftarlarda, kulüp yetkililerinde ve bu oyuncuların etrafında büyük bir aura yaratarak onları futbolculardan çok iş adamlarına dönüştüren bazı medya kuruluşlarında da var.”

Ayrıca şunları ekledi: “Suudi milli takımı, İspanya gibi gerçek futbol oynayan bir takımla karşılaştığında gerçeklerle yüzleşti; bu yüzden sahada bir korku havası gördük ve oyuncular pas verme, koşma ve doğru kararlar alma yeteneklerini yitirdiler.”

Suudi gazeteci, bazı oyuncuların geçtiğimiz yıllarda, onları rekabetin gerçek baskılarından uzak tutan büyük ayrıcalıklara sahip olduklarını vurguladı ve taraftarların, medyanın ve bazı yöneticilerin, mevcut kadrodaki bazı oyuncuların seviyeleri hakkında abartılı bir imaj yaratılmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

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Al-Jafan sözlerine şöyle devam etti: “Bu oyuncular devasa maaşlar ve özel muamele görüyorlar. Bazıları onlara, eleştirilemeyecek ya da yaklaşılamayacak yıldızlarmış gibi davranıyor ve bu durum gelişime yardımcı olmuyor.”

Al-Jafan, iki takım arasındaki teknik farklar göz önüne alındığında İspanya’ya karşı alınan yenilginin sürpriz olmadığını belirtti, ancak özellikle maçın büyük bölümünde rakibe ayak uyduramama durumu göz önüne alındığında, yenilginin şeklinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Suudi milli takımının hem teknik hem de zihinsel açıdan normal seviyesinin çok altında bir performans sergilediğini belirten El-Jafan, bunun takımın genel performansına ve oyuncuların maçın gidişatına uyum sağlama becerilerine yansıdığını açıkladı.

Konuşmasının sonunda, önümüzdeki dönemde milli takımın teknik durumunun kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan teknik direktör, hataların giderilmesinin, mazeret aramak veya sorumluluğu tek bir tarafa yüklemek yerine, gerçek sorunları kabul etmekle başlaması gerektiğini vurguladı.