İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson, Avrupa Uluslar Ligi kapsamında iki taraf arasında oynanan ve son derece gergin bir hafta geçiren takımının siyonist rejimle karşılaşmasının tekrarlanmasını önlemek için Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"yı müdahaleye çağırdı.

Teknik direktörün açıklamaları, İrlanda ile siyonist rejim arasında Sırbistan'ın Bačka Topola şehrinde seyircisiz oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından geldi. Bu maç, iki taraf arasında tartışmalar ve sert münakaşalarla yüklü bir uluslararası dönemi noktaladı.

Hallgrímsson şöyle konuştu: "Son iki haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takıma dilemem. Tüm kurumumuz muazzam bir baskı altında kaldı ve belki de Avrupa Futbol Federasyonu'nun müdahale ederek gerekli önlemleri alması gerekiyor."

Karşılaşma, devre arasında soyunma odalarına kadar uzanan gergin bir atmosfere sahne oldu; siyonist rejim oyuncularından birinin İrlanda Milli Takımı'nın kondisyon antrenörü Derek Doyle'a tükürdüğüne dair haberler çıktı.

Hallgrímsson maçın sonucuna üzüldüğünü belirtti, ancak aynı zamanda iki karşılaşmanın sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Siyonist rejimden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, ancak bunu ikinci yarıda gösteremedik; belki de zihinsel ve bedensel yorgunluk yüzünden. Bu kamp son derece zordu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maçın bitmesinden son derece mutluyum ve artık önümüzdeki aya odaklanabiliriz. Hâlâ grup liderliğini kazanabiliriz, ki daha başlamadan önce bile bu duruma razı olurdum."

İrlanda'nın teknik direktörü, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını eleştirerek taraftarların yokluğunun maçın temposunu etkilediğini savundu ve şöyle açıkladı: "Bir hazırlık maçı gibi hissettirdi, tempo yavaştı; böyle durumlarda oyuncuların mümkün olan en fazla desteğe ihtiyacı var."

Geçen hafta İrlanda'nın 3-0 kazandığı maçta olduğu gibi, İrlanda Milli Takımı oyuncuları siyonist rejimin marşı çalınırken diz çöktü ve Gazze'deki çatışmanın kurbanlarıyla dayanışma amacıyla siyah pazubentler taktı; siyonist rejim oyuncuları da UEFA'dan onay alındıktan sonra siyah pazubentler taktı.