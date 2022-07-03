İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, Hollanda'da bir futbol yetkilisi tarafından tecavüze uğradığını açıkladı

Pauw yaptığı açıklamada, "tatmin edici bir yanıt alamayınca" saldırıları Hollanda polisine bildirdiğini söyledi.

Eski profesyonel Hollandalı futbolcu ve İrlanda kadın futbol takımı teknik direktörü Vera Pauw, Cuma günü yaptığı şok edici bir açıklamada, 1986'da "önde gelen bir futbol yetkilisi" tarafından tecavüze uğradığını ve daha sonra federasyon içindeki diğer iki erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

59 yaşındaki Pauw, sosyal medyada yayınlanan uzun bir açıklamanın yanı sıra Cumartesi günü Hollanda gazetesi NRC'de yayınlanan bir haberde iddiaları kamuoyuna açıkladı.

"35 yıldır dünyadan, ailemden, takım arkadaşlarımdan, oyuncularımdan, meslektaşlarımdan bir sırrı sakladım. Şu an kendim kabul ediyorum."

NRC'ye göre Pauw, 1986'da Hollanda forması giydiği sırada "önde gelen bir futbol yetkilisi" tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Ayrıca, daha sonra "bu olaylar sırasında Hollanda futbolunda çalışan" diğer iki erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığını da iddia ediyor.

Ne söylendi?

"Geçtiğimiz yıllarda, davamı Hollanda'daki futbol otoriteleri tarafından adil bir şekilde duyurmaya çalıştım ama boşuna. Bazı insanlar bana destek sunmaktansa tecavüz ve cinsel saldırılarılara sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu davayı dünyaya duyurmaya ihtiyacım var” diye yazdı.

Hollanda futbol federasyonu KNVB, web sitesinde yayınlanan yazılı bir açıklamada, Pauw'un iddialarının "son derece şok olduğunu" söyledi. Bu tartışmalar bağımsız bir soruşturmaya yol açtı.

KNVB, yaşatılan "derin etki" için özür diledi ve "Vera'nın güvenli çalışma ortamını deneyimlememiş olmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Pauw yaptığı açıklamada, olayları beş ayrı olayda rapor ettiğini ve nihayet "tatmin edici bir yanıt alamayınca" saldırıları Hollanda polisine bildirdiğini söyledi.

"İnanın bana, hikayem çok gerçek ve çok doğru. Halka açılmanın hayatıma daha önce hiç yaşamadığım bir şekilde ışık tutacağını biliyorum ama umarım böyle bir şeye maruz kalmış genç futbolcular ve antrenörlere örnek olur. Gördüğüm tecavüz ve taciz, şimdi öne çıkıp hikayelerini paylaşacak kadar cesur hissettirecektir."

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