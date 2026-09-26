İrlanda Milli Takımı, Nations League’de pazar akşamı İsrail’e karşı kesin olarak sahaya çıkacak. Saatler süren görüşmeler ve oyuncu grubu içindeki oylamanın ardından İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanacak maçın devam etmesine karar verdi.

İrlanda’nın hazırlıkları cumartesi günü tartışmalı karşılaşmaya ilişkin görüşmeler nedeniyle tamamen sekteye uğradı. Planlanan basın toplantısı ve antrenman birkaç kez ertelendi. Oyuncular, teknik heyet ve FAI, takım otelinde İsrail ile oynanacak maçın oynanıp oynanmaması gerektiğini görüştü.

Sonunda kadro içinde maçın oynanıp oynanmaması konusunda oylamaya gidildi. FAI Direktörü David Courell, cumartesi günü daha sonra düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların “önemli bir çoğunluğunun” İsrail’e karşı sahaya çıkılması yönünde oy kullandığını açıkladı.

Kısa süre sonra İrlanda Federasyonu kararı resmi bir açıklamayla doğruladı. “Football Association of Ireland, 2026/27 sezonunda İsrail’e karşı oynanacak Nations League maçlarının oynanacağını teyit eder. Federasyon bu kararı, farklı görüşlerini paylaşan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiğini belirten İrlandalı oyuncularla yapılan görüşmelerin ardından almıştır.”

Ancak kadro içindeki herkes bu karara katılmıyor. Teknik direktör Heimir Hallgrimsson, İsrail’e karşı oynamak istemediğini belirtmesinin ardından bir oyuncunun kadrodan çekildiğini doğruladı: “Bu sabah oyunculardan biri fikrini değiştirdi.” Çeşitli İrlanda medyasına göre söz konusu isim kaleci Gavin Bazunu, ancak basın toplantısında adı resmi olarak doğrulanmadı.

Gerginlik, perşembe günkü Kosova’ya 1-0’lık yenilginin ardından başlamıştı. Orta saha oyuncusu Jason Knight, o sırada İsrail maçının aslında oynanmaması gerektiğini düşündüğünü söylemişti: “Açıkçası maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama oynanacak. Bunu daha kapsamlı şekilde konuşacağız, grup olarak düşüncelerimizi netleştireceğiz ve oradan devam edeceğiz.”

Kaptan Dara O’Shea da oyuncuların son derece zor bir durumda bulunduğunu ifade etti. “Elbette kendimizi savunmasız hissediyoruz. Sonunda mesele bize geldi. Karar bizim üstümüzde ve daha yüksek bir düzeyde alındıktan sonra, işin sonunda yine bize döneceği her zaman belliydi.”

Hallgrimsson da cumartesi günü durumun takımı üzerinde ağır bir baskı yarattığını kabul etti. “Şu anda hiç kimse kendini rahat hissetmiyor. Hangi adımı atarsak atalım, herkesin üzerinde uzlaşacağı bir şey asla olmayacak.” İrlanda ile İsrail, pazar günü TSİ 21.45’te Debrecen’de karşı karşıya gelecek.