İrlanda milli takımı, Chelsea'nin forveti Liam Delap'ı kendileri için oynamaya ikna etmeyi umuyor. 23 yaşındaki forvet, bugüne kadar genç milli takım maçlarında İngiltere forması giydi.

Delap, 15 yaş altıdan 21 yaş altına kadar İngiltere genç milli takımlarının hemen hemen her seviyesinde forma giydi. Ancak son milli maç döneminde genç forvet, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından kadroya çağrılmadı.

İrlanda, geçen hafta Perşembe günü 2-2 berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Çekya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma şansını kıl payı kaçırdı. PSV kalecisi Matej Kovár, iki penaltıyı kurtararak maçın kahramanı oldu.

İrlanda, Chelsea oyuncusunu, tıpkı daha önce The Green Army için toplamda on üç milli maçta forma giyen babası Rory Delap'ın yaptığı gibi, milli takım kariyerini değiştirip kendilerini seçmesi için ikna etmeye çalışıyor. Rory'nin eski takım arkadaşı ve İrlanda Cumhuriyeti milli takımının yardımcı teknik direktörü John O'Shea'nın, İngiliz gazetesi The Sun'a göre, oğlu hakkında Rory ile görüştüğü bildirildi.

O'Shea, "Dedikleri gibi, karar Liam'a kalmış. Bekleyip görelim" dedi. İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrímsson da kararın tamamen Liam Delap'a ait olduğunu vurguladı.

"Henüz İngiltere için oynamadı ve Dünya Kupası'na katılacağı da pek olası görünmüyor; hatta bu ihtimal çok uzak görünüyor, ama nihayetinde karar ona ait" diye açıkladı milli takım teknik direktörü.

Delap, geçen yaz Championship'e düşen Ipswich Town'dan 35 milyon euroya transfer olduktan sonra Chelsea'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı. Eski Manchester City oyuncusu, sezon başında hamstring sakatlığı geçirdi ve 32 maçta sadece iki gol attı. Bir önceki sezon Ipswich'te Delap, 37 Premier League maçında 12 gol atmıştı.