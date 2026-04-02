İspanyol futbolu, "RCDE" stadyumunda yaşanan olayların ardından gündeme oturdu. Geçtiğimiz Salı günü oynanan dostluk maçında, taraftarların büyük bir kısmı İspanya'nın rakibi olan Mısır'ın milli marşını yuhalarken, İslam karşıtı sloganlar da attı.

Bu olay, özellikle İspanya'nın Fas ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı düşünülürse, son iki gün boyunca medya tarafından geniş ilgi gördü.

İspanyol yetkililer ve İspanyol Futbol Federasyonu olayı kınamış olsa da, bu durum birçok kişide Dünya Kupası sırasında İspanya'da oynanacak maçlarda ırkçı olayların tekrarlanacağına dair endişeler uyandırdı.

Bu bağlamda, İspanyol "Cadena Ser" radyosunun Faslı "Koud" gazetesinden aktardığına göre, Fas, İspanya'nın yerine 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için harekete geçti.

Radyo, FIFA'nın İspanya'da olan biten her şeyden tam olarak haberdar olduğunu ve bu nedenle Fas'ın 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme yarışında "avantajlı" olduğunu belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "Fas stadyumlarında bu tür veya bu şiddette ırkçı olaylar kaydedilmedi."

İspanyol hükümeti ve çoğu siyasi parti, İspanya ile Mısır arasında Cornella El Prat'taki RCDE Stadyumu'nda oynanan dostluk maçı sırasında atılan İslam ve yabancılara karşı sloganları kınamıştı.

Katalonya polisi, hükümetin konuyu savcılığa sevk etmesinin ardından bu olaylarla ilgili soruşturma yürütüyor.

Bu olay, Müslüman topluluk ve futbol camiasında geniş çapta öfkeye yol açtı. Bunların başında, İspanya ve Barcelona'nın Müslüman yıldızı Lamine Yamal geliyordu; Yamal, yaşananlardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Katalan Spor Bakanı Berni Álvarez Çarşamba günü ırkçı tezahüratlardan "büyük rahatsızlık" duyduğunu belirtti ve protokollerin devreye girmesindeki gecikme nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.