İspanya Ligi'nin 8. haftası da fanatizmin zehrinden kurtulamadı. LaLiga'nın disiplin mercilerine sunduğu şok edici bir raporda, hakaret içeren tezahüratlar yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti ve bu kez olayın alışılmış kahramanı Brezilyalı Vinicius Junior oldu. Bu sezonun en gergin haftası olarak nitelendirilen haftada, Vinicius Bask bölgesinin kalbinde doğrudan hakarete maruz kaldı.

İspanya Futbol Ligi "LaLiga", Real Sociedad taraftarlarının takımlarının Deportivo La Coruña ile oynadığı maç sırasında tekrarladığı "Vinicius ahmak" şeklindeki hakaret içeren tezahüratı şiddetle kınadı.

Lig, olayı İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Komitesi ile Şiddetle Mücadele Komitesi'ne sunduğu resmi haftalık raporuna dahil etti. Söz konusu rapor, şiddete teşvik eden ya da hakaret içerikli tüm tezahüratları kayda geçiriyor.

Olay, San Sebastian'daki Real Sociedad stadyumunda meydana geldi ve Real Madrid forvetinin İspanya sahalarında maruz kaldığı uzun hedef alınma siciline bir yenisi eklendi.

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Kimse kurtulamadı: İspanya'nın kendisi bile

İhlaller yalnızca Vinicius ile sınırlı kalmadı. Aynı rapor, Alaves ile Atletico Madrid maçında yaşanan başka bir skandalı da ortaya çıkardı. Ev sahibi takımın taraftarları, birbirinden ayrı üç ayrı anda İspanya ve milli takım aleyhine hakaret içeren tezahüratlarda bulundu.

LaLiga, tezahüratları birebir şöyle kayda geçirdi: "İspanya'ya lanet olsun, milli takıma lanet olsun" ve "İspanyollar, ... çocukları". Bu, ulusal simgeye yönelik doğrudan bir hakaret niteliğinde.

Daha az vahim olmayan üçüncü bir olayda ise rapor, Malaga ile Espanyol maçında yaşananlara dikkat çekti. Endülüs ekibinin taraftarları iki kez "Bryan ölüyor" şeklinde tezahürat yaparak, konuk takımın oyuncusu Bryan Zaragoza'ya açık bir tehditte bulundu. Zaragoza, 1-1 biten maçta takımının ilk golünü kaydeden oyuncuydu.



