Irkçılık karşıtı manifestoya destek yağıyor

İngiltere Futbol Federasyonu, ırkçılığa karşı yayınladığı manifestoya Raheem Sterling’in destek vermesinden dolayı hoşnut olduğunu bildirdi.

İngiltere Futbol Federasyonu’nun yayınladığı ırkçılık karşıyı manifestoya ’nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling’den destek geldi.

The Times’a yaptığı açıklamada ırkçılıkla ilgili radikal değişiklik olması gerektiğini savunan Sterling, federasyonunun bu konuda yapacağı çalışmalara güvendiğini belirtti.

Yayınlanan manifestonun değişim talepleri arasında, futbol dünyasının yönetim düzeyinde siyahi, Asyalı ve diğer etnik kökenli kişilerin daha fazla temsil edilmesi, farklı ülkelerde yaptırımların daha tutarlı olmasını ve ırkçılık karşıtı gruplara sponsor desteği verilmesi bulunuyor.

Federasyon sözcüsü yaptığı açıklamada “Futbolda cinsiyet ve etnik ırkçılığın azalması adına yayınladığımız manifestonun gördüğü destekten dolayı çok memnunuz. Modern toplumun gerektirdiği pozitif değişikliklerin gerçekleşeceğine, aradaki engellerin kalkacağına ve gelecek nesillere ilham vereceğimize inanıyoruz. Radikal değişikliklerin yapılması gerektiğine karar verdik. 2018’de eşitlik planını yürürlüğe koymuştuk. Amacımızı etnik kökenli antrenörlerin, çalışanların ve liderlerin sayısının artması olarak belirledik. Maç içerisinde ırkçı bir taciz ile karşı karşıya kalındığında hakemler oyunu durdurabilecek ve mağdur oyuncunun sahayı terk etmesine izin verecek. Eğer oyuncular üzerlerindeki yükten kurtulmadan en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyorsa, biz de kendilerini destekliyoruz.” İfadelerini kullandı.