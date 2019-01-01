Irkçılığa tepki gösterdi, kırmızı kart gördü!
Shakhtar Donetsk'in kaptanı Taison, Dinamo Kiev taraftarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına tepki gösterdi, kırmızı kartla oyundan atıldı.
Shakhtar'ın ezeli rakibini 1-0 yendiği maçın 74. dakikasında gelişen bir kontratak sırasında Taison'a yönelik ırkçı reaksiyonlarda bulunan Dinamo Kiev taraftarları, 31 yaşındaki futbolcuyu kızdırdı.
Topu Kiev tribününe degaj attıktan sonra orta parmağını gösteren Taison sonrasında gözyaşları içerisinde kaldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen takım arkadaşı Dentinho'nun da oldukça duygusal olduğu görüldü. Bu esnada Dinamo Kievli futbolcular Taison'a sarılarak meslektaşlarına destek çıktılar.
Até quando? 😢— Corinthians (@Corinthians) November 10, 2019
Muita força a @dentinho e Taison, que lamentavelmente foram vítimas do asqueroso racismo no jogo entre Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, na Ucrânia, hoje.#SayNoToRacism #NoToRacism #RacismoNuncaMais pic.twitter.com/Zl0lAXJbe3
Bu olayın ardından hakem Mykola Balakin oyuncuları protokol gereği saha dışına aldı. Stadyumda anons yapıldıktan sonra oyuncular sahaya döndüler ve hakem 80. dakikada Taison'a kırmızı kart gösterdi.
Shakhtar Teknik Direktörü Luis Castro hakemin bu kararına tepki olarak müsabakanın ardından basın toplantısına çıkmadı.