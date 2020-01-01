Irkçı eylemde bulunan Manchester City taraftarına 5 yıl men!

Raheem Sterling'e karşı ırkçı eylemlerde bulunan Manchester City taraftarına 5 yıl men cezası verildi.

Sterling, Aralık 2018'de 'a karşı oynanan Premier Lig maçı esnasında Ian Baldry isimli taraftarın ırkçı söylemlerine maruz kalmıştı.

58 yaşındaki Baldry, geçtiğimiz günlerde yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl boyunca futbol müsabakalarından men edildi.

Mahkeme ayrıca suçunu kabul eden ve pişman olduğunu itiraf eden Ian Baldry ve arkadaşı James McConell'a 200 saat kamu hizmeti cezası verdi.

Sterling bu süreç içerisinde ırkçılığa karşı mücadelede bir öncü haline geldi ve eylül ayında Sky Sports'a verdiği röportajda, "Toplum olarak gelişmemiz ve bizim sadece işimizi yaptığımızın farkına varılması gerekiyor. Bizler insanız ve duygularımız var" ifadelerini kullandı.