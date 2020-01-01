İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı.

Medipol 'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Anatolii Trubin ( )

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Defans: ﻿Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero ( ), Raphael Guerreiro ( )

Orta saha: Federico Chiesa ( ), Charles De Ketelaere ( ), Noa Lang (Club Brugge), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique )

Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud ( )