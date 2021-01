İrfan Can Kahveci bir ay yok!

Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

'in transferde adı ve Fenerbaheçe ile anılan yıldızı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacağı öğrenildi. Rizespor ile oynanan karşılaşmada hissettiği ağrıların ardından bugün yapılan tedavisinde yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine hız kaybetmeden başlandığı öğrenildi. İrfan Can bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol atmış ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performanslarla dikkat çekmişti.