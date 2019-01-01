İrfan Can Kahveci: Penaltıyı kaçırdığım için üzgünüm

Hazırlık karşılaşmasında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden, A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde oynadığı son hazırlık maçında Alanya'da konuk ettiği Özbekistan'ı Zeki Çelik'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

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Efecan Karaca: "Millet olarak tek yürek olup Fransa maçına hazırlanacağız"

Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Yarından itibaren Fransa maçına hazırlanacağız. Oynayıp oynamamak çok önemli değil, önemli olan tek yürek olmak. Millet olarak tek yürek olup Fransa maçına hazırlanacağız.

İrfan Can Kahveci: "Penaltıyı kaçırdığım için üzgünüm"

Emre abi ile Şenol hoca penaltıyı atmama izin verdiler. Kaçırdığım için üzgünüm gerçekten. Çalışacağım ve bundan sonra penaltı kaçırmamaya gayret edeceğim.

Abdülkadir Ömür: "Güzel bir aile ortamı var"

İyi bir kamp süreci geçirdik. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Emre abi ve Burak abi bize bu ortamı sağlıyor. Her akşam toplantılar yapıyoruz.

Merih Demiral: "Hazırlık maçları önemliydi"

Abdüş'ün de dediği gibi bizim için bu iki hazırlık maçı çok önemliydi. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız.