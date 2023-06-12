İrfan Can Kahveci'nin eşi transferi yanlışlıkla açıkladı! Ardından paylaşımı sildi

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Fenerbahçe'ye teşekkür mesajı yayınlayarak veda etti ancak paylaşım daha sonra düzenlendi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye erken veda edebilir

Transferi sürpriz bir şekilde açıklandı

Peki hangi takıma gidecek?

NE OLDU? İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, sosyal medya hesabından, "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" sözleriyle Türkiye Kupası finalinden dair bir paylaşım yaptı. Gözde Kahveci'nin bu sözleri Fenerbahçe'ye veda olarak algılandı. Ardından paylaşımı düzenleyen Gözde Kahveci, teşekkür mesajını silerek mavi ve sarı renklerde kalp emojisi koydu.

BÜYÜK RESİM: İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. Ancak oyuncunun Beşiktaş veya Hull City'ye gidebileceği iddia edildi.