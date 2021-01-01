İrfan Can Kahveci, Kayserispor - Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak son hafta öncesi zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'ye bir kötü haberde İrfan Can Kahveci'den geldi.

Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan yıldız oyuncunun adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada İrfan Can Kahveci'nin durumuyla ilgili bilgi verildi.

"İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir.



"Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe performansı

Devre arasında Başakşehir'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, sarı - lacivertli formayla sahaya çıktığı 12 karşılaşmada iki kez asist yaptı.

İrfan tüm sezon boyunca ise toplamda 37 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda altı gol atan başarılı isim beş kez de asist yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin kariyerinden satırbaşları

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, 2016/2017 sezonunun devre arasında 1.60 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu, 2020/2021 sezonunun devre arasında 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye imza attı.