İrfan Can Kahveci Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilir

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, sakatlığını atlattığını ve Antalyaspor karşısında oynayabileceğini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sakatlığını atlattığını ve teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 4 Mart Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maçta forma giyebileceğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı atlattı

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasıyla henüz maça çıkamayan İrfan Can Kahveci, son durumuyla ilgili, "Şu an hazırım. Hocamız şans verirse bu hafta sahada olacağım. İnşallah bundan sonra sakatlıksız bir sezon geçiririm." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren milli futbolcu, "Takımda çok kaliteli futbolcular var. Erol hoca, 2 takım çıkarabilir. Takıma en iyi katkıyı vermeye çalışacağım. İki sezon üst üste şampiyon olmak isterim. Bunu başaracağımı da düşünüyorum. Bu, benim için büyük gurur. Hayalimdeki takımla şampiyon olmak daha güzel olur." diye konuştu.

Mesut Özil en iyilerden biri

İrfan Can Kahveci, 2015'te verdiği bir röportajda örnek aldığını söylediği yıldız futbolcu Mesut Özil ile şu an aynı takımda yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. İzlediğim oyuncularla beraber oynama şansım oldu. Mesut Özil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. İdollerimden birisi. Mesut Özil'den öğrenebileceğim çok şey var. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut abinin sayesinde yapabilirim." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın da kadrosuna katmayı çok istediği ancak tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan İrfan Can Kahveci, transfer süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Transfer sürecinde hiç konuşmadım. Medipol Başakşehir'in üzerimde emeği çok. Başkan Göksel Gümüşdağ ile abi-kardeş ilişkimiz var. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa ve benim isteğim doğrultusunda en iyi kararı vermeye çalıştık. Fenerbahçe'ye geldim. Böyle büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Hangi takımı tuttuğumu da en yakın arkadaşlarım bilir. Bunu buraya geldiğim için de söylemiyorum."

La Liga daha uygun

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Büyük bir kulübüz. Dışarıdan karıştırmak isteyenler oluyor. Algılara kapılmamak gerekiyor. İyi bir aileyiz. Bu mücadelemizi sürdürdüğümüz zaman mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Avrupa'da bir takımda forma giyme hayalini her fırsatta dile getiren İrfan Can Kahveci, bununla ilgili, "İspanya La Liga'yı kendime daha yakın buluyorum. Tabii başka liglerde de oynayabilirim. İnşallah Avrupa'ya Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda gideceğim." diyerek sözlerini tamamladı.