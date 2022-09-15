Fenerbahçe büyük çekişmeye sahne olan maçta Rennes deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ne oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Kiev'i uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakikanın ardından 2-1'lik skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanında da aradığı puanı duraklamalarda aldı: 2-2. İlk yarısı oldukça dengeli geçen karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri keserken, üç dakika içerisinde yediği iki golle iki farklı geriye düşen Fenerbahçe, buna rağmen harika bir geri dönüşe imza attı.

Jorge Jesus'un öğrencileri karşılaşmanıın 25. dakikasında İrfan Can'ın golüyle öne geçse de bu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi. Skordaki dengeyi bozan gol 52. dakikada geldi. Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Terrier, Perez ve Szalai'ye rağmen düzgün bir vuruşla kaleci Altay'ı mağlup etti ve takımını öne geçiren gole imza attı: 1-0.

Bu pozisyonun hemen ardından 54'te bu defa pası veren isim olan Terrier, takım arkadaşı Majer'i kaçırdı. Altay tereddüt edince Majer farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçın 60. dakikasında İrfan Can'ın uzaktan şutuyla umutlanan Fenerbahçe, 83'te Traore'nin atılmasıyla baskısını arttırdı. Duraklamalarda kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Valencia, Fenerbahçe'ye Fransa'da puanı getiren golü attı: 2-2.

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Rennes deplasmanında elde ettiği bir puanla gruptan çıkma adına önemli bir adım atan Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı konuk edeceği bir sonraki maçı kazanması halinde takipçisi Larnaca ile arasındaki puan farkını dörde yükseltecek ve tur kapısını bir hayli aralamış olacak. Bu gibi dört takımlı gruplarda yenilmemenin ne denli önemli olduğunu düşünürsek, Kadıköy'de oynanacak Rennes sınavı grubun liderlik karşılaşması olabilir.

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