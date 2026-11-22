Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, pazar akşamı Anfield'da Manchester United'ı 4-0 yendikleri maçın ardından mutluluğunu dile getirdi. Iraola, takımının güçlü bir performans sergileyip mücadeleye hükmettiği, skoru katlayabilecek çok sayıda fırsatı kaçırdığı karşılaşma sırasında taraftarlarla birlikte kutlama yapmaktan keyif aldığını vurguladı.

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Iraola, "Sky Sports"a yaptığı açıklamada taraftarlarla birlikte kutlama yaptığı andan keyif aldığını söyledi. Bunun kendisi ve oyuncular için özel bir değer taşıdığını belirten Iraola, bu deneyimi önümüzdeki maçlarda da tekrarlamak istediğini ifade etti.

Iraola, "BBC" tarafından aktarılan sözlerinde şunları ekledi: "Bundan keyif aldım ve açıkçası bunu daha fazla yapmak isterim. O anda kutlama yapmak istedim. Bunu taraftarlarla birlikte yaşamanın her zaman güzel olduğunu düşünüyorum."

Liverpool'un teknik direktörü, takımının bu sezon kendi sahasındaki performansına da değindi. Takımın deplasmanda iyi bir seviye ortaya koymasına rağmen taraftarlarının önündeki sonuçların istenen düzeyde olmadığını açıklayan Iraola, bu nedenle Manchester United galibiyetinin önemli olduğunu vurguladı.

Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorunun takım olarak bizde olmadığını düşünüyorum ve taraftarlar da bunu bilmeyi hak ediyor. Bu sezon deplasmanda çok iyiydik ama kendi sahamızda yeterince iyi değildik ve hâlâ öyleyiz."

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Iraola devamında şunları söyledi: "İşi bu şekilde bitirmek için büyük bir maça ihtiyacımız vardı ve Manchester United maçı her zaman büyük bir maçtır."

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İspanyol teknik adam, Manchester United savunmacısı Leny Yoro'nun erken bir dakikada (8. dakika) kırmızı kart görmesinin, rakibin maçın büyük bölümünü 10 kişi tamamlamak zorunda kalmasıyla karşılaşmanın koşullarını değiştirdiğine dikkat çekti. Ancak takımının bu durumu iyi yönettiğini ve oyuna hükmetmeyi başardığını vurguladı.

Iraola şöyle ekledi: "Maçın büyük bölümünde 10 kişi oynadıkları için karşılaşmanın koşullarının değiştiği doğru. Ama yine de işimizi yaptık ve maça hükmettik. Bu tür maçları bu şekilde kazanabilmenin her zaman iyi olduğunu düşünüyorum."

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Iraola, faulün niteliği ve yeri nedeniyle kırmızı kartın yerinde olduğunu düşünüyor. Manchester United savunmacısının, hücum oyuncusu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken net bir gol fırsatını engellediğini açıkladı.

Liverpool'un teknik direktörü, "Sanırım son adamdı, değil mi? Bu net bir faul ve kırmızı kartı hak ediyor, değil mi?" dedi.

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Sonuçtan ve performanstan memnun olmasına rağmen Iraola, oyuncularından kale önünde daha etkili olmalarını istedi . Liverpool'un maç boyunca çok sayıda net fırsatı kaçırdığına dikkat çeken Iraola, oyuncular kendilerine sunulan fırsatları değerlendirseydi takımın dörtten fazla gol atabileceğini belirtti.

Iraola şöyle açıkladı: "Bunu temkinli karşılamalıyız çünkü bugün çok sayıda net fırsat yarattık ve kaleciyle karşı karşıya üç ya da beş kez fırsat kaçırdık. Dörtten fazla gol atabileceğimizi düşünüyorum."

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Iraola, kaçan fırsatların maçın sonucunu etkilemediğini ancak takımın önümüzdeki dönemde geliştirmesi gereken bir yön olmaya devam ettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Daha etkili olmamız gereken bir yön var ama bugün bu bizim için gerekli değildi. Maçı iyi bitirdiğimizi düşünüyorum."