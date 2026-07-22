Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının içinde bulunulan yaz transfer döneminde hâlâ yeni transferlere ihtiyaç duyduğunu itiraf ederek, bazı temel oyuncuların ayrılması ve bazılarının da sakatlanması nedeniyle takviye gerektiren mevkiler bulunduğuna dikkat çekti.

"Reuters" ajansı, Liverpool'un şu ana kadar Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez ile anlaştığını, ancak Mohamed Salah, Andy Robertson ve Ibrahima Konate'nin hizmetlerinden yoksun kaldığını; ayrıca Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin de sakatlık nedeniyle takımda yer almadığını öne çıkardı.

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İspanyol teknik adam, ABD'nin Chicago kentinde gazetecilere şunları söyledi: "Transfer piyasası hâlâ açıkken takımın tüm ihtiyaçlarını tam olarak belirlemek zor, çünkü kadroyu geliştirmeye katkı sağlayabilecek fırsatlara her zaman açık kalmak gerekir."

Şunları ekledi: "Takviye etmemiz gerektiğini bildiğimiz net mevkiler var. Örneğin, kesinlikle bir kanat oyuncusuyla anlaşmaya ihtiyacımız var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer mevkilerde ise piyasada mevcut olan seçenekleri, transferlerin maliyetini ve elimizdeki oyuncuların seviyesini değerlendirmeliyiz. Karmaşık görünen bazı mevkiler var, çünkü yeteneklerine güvendiğimiz sakat oyuncularımız bulunuyor, ancak durum hâlâ ideal olmaktan uzak."

Tecrübe unsuru

Mohamed Salah, Ibrahima Konate ve Andy Robertson'ın ayrılması, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in geleceğini hâlâ belirsizliğin sardığı bir dönemde, Liverpool kadrosundaki tecrübe unsurunun azalmasına yol açtı.

Iraola, Alisson'ın kalmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "İster tecrübeli isterse genç unsurlardan olsun, yeni oyuncuların uyum sağlamasına yardımcı olmak konusunda son derece önemli bir unsur olacağını düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Soyunma odasında Virgil van Dijk, Alisson ve Joe Gomez gibi rol model unsurlara ihtiyacımız var; bunlar kulüpte uzun yıllar geçirmiş oyuncular. Bu tür bir desteği alacağımızdan eminim."

Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki cumartesi günü Nashville'de Sunderland ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak; ardından Wrexham, Leeds United, Monaco ve Como ile başka hazırlık maçları oynayacak.

Takım, Premier Lig'deki yolculuğuna önümüzdeki 23 Ağustos'ta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşarak başlayacak.