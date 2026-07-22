Iraola, Salah'ın yerini doldurmanın öncelik olduğunu vurguladı ve Liverpool'un yıldızından kalmasını istedi

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, mevcut yaz transfer döneminde takımının hâlâ yeni transferlere ihtiyaç duyduğunu itiraf ederek, bazı temel oyuncuların ayrılması ve bazılarının sakatlanması nedeniyle takviye gerektiren mevkiler bulunduğunu belirtti.

"Reuters" ajansı, Liverpool'un şimdiye kadar Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez ile anlaştığını, ancak Mohamed Salah, Andy Robertson ve Ibrahima Konaté'nin hizmetlerini kaybettiğini, ayrıca Hugo Ekitike, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin de sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kaldığını öne çıkardı.

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İspanyol teknik direktör, ABD'nin Chicago kentinde gazetecilere şunları söyledi: "Transfer piyasası hâlâ açıkken takımın tüm ihtiyaçlarını tam olarak belirlemek zor, çünkü kadroyu geliştirebilecek fırsatlara karşı her zaman açık kalmalısınız."

Şöyle devam etti: "Takviye etmemiz gerektiğini bildiğimiz bazı net mevkiler var. Örneğin, kesinlikle bir kanat oyuncusuyla anlaşmaya ihtiyacımız var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer mevkilerde ise piyasada mevcut olan seçenekleri, transfer maliyetlerini ve elimizdeki oyuncuların seviyesini değerlendirmemiz gerekiyor. Bazı mevkiler karmaşık görünüyor, çünkü yeteneklerine güvendiğimiz sakat oyuncularımız var; ancak durum hâlâ ideal olmaktan uzak."

Tecrübe unsuru

Mohamed Salah, Ibrahima Konaté ve Andy Robertson'ın ayrılması, Liverpool kadrosundaki tecrübe unsurunun gerilemesine yol açtı; öte yandan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Iraola, Alisson'ın kalmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanırım o, ister tecrübeli ister genç olsun, yeni oyuncuların uyum sağlamasına yardımcı olmada son derece önemli bir unsur olacak."

Şunları ekledi: "Soyunma odasında Virgil van Dijk, Alisson ve Joe Gomez gibi örnek alınacak unsurlara ihtiyacımız var; onlar kulüpte uzun yıllar geçirmiş oyuncular. Bu tür bir desteği alacağımızdan eminim."

Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki cumartesi Nashville'de Sunderland ile yapacağı karşılaşmayla başlıyor; ardından Wrexham, Leeds United, Monaco ve Como ile başka hazırlık maçları oynayacak.

Takım, Premier Lig'deki serüvenine önümüzdeki 23 Ağustos'ta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşarak başlayacak.